Україна — не Польща і не Туреччина. Як успішні країни продають машини і техніку, поки українці торгують зерном

Україну за потенціалом розвитку люблять порівнювати з Польщею, Туреччиною і Південною Кореєю. Але зіставивши експортні дані економік цих трьох країн, експерт Олексій Кущ доводить, що ми зовсім не схожі на ці три успішні країни...

Україну часто порівнюють у контексті перспектив розвитку з кількома країнами.

З Польщею

Тут усе логічно. Слов'янська країна, з приблизно схожою чисельністю населення, інтегрована в Європу, куди і ми прагнемо.

Що експортували поляки у 2022 році?

13,4% (46 млрд USD): — Реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої; їхні частини

12,2% (42 млрд USD): — Електричні машини та устаткування, їхні частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення і звуку, їхні частини та приладдя

8,83% (30 млрд USD): — Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їхні частини та приладдя

5,31% (18,2 млрд USD): — Пластмаси та вироби з них

3,98% (13,6 млрд USD): — Паливо мінеральне, нафта і продукти їх перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

3,52% (12 млрд USD): — Меблі; постільні приналежності, матраци, основи матрацні, диванні подушки та аналогічні набивні приналежності меблів; лампи та освітлювальне обладнання, в іншому місці не пойменовані або не включені; світлові вивіски, світлові таблички

3,49% (11,9 млрд USD): — Вироби з чорних металів

2,35% (8,07 млрд USD): — Чорні метали

2,31% (7,93 млрд USD): — М'ясо та харчові м'ясні субпродукти

2,05% (7,03 млрд USD): — Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Сумарний експорт — 342 млрд дол.

Україна — не Польща.

Друга країна, з якою нас також іноді порівнюють — Туреччина

Населення там більше, але починали турки в 1990 році із 40 млн осіб.

У них були схожі проблеми: трудова міграція, сировинний, аграрний характер економіки, довгий шлях євроінтеграції.

Що експортували турки у 2022 році?

10,5% (26 млрд USD): — Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їхні частини і приладдя

8,91% (22 млрд USD): — Реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої; їх частини

6,45% (16,4 млрд USD): — Паливо мінеральне, нафта і продукти їх перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

5,77% (14,6 млрд USD): — Чорні метали

5,39% (13,7 млрд USD): — Електричні машини та устаткування, їхні частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення і звуку, їхні частини та приладдя

4,55% (11,5 млрд USD): — Пластмаси та вироби з них

4,33% (11 млрд USD): — Предмети одягу та приладдя до одягу, трикотажні машинного або ручного в'язання

4,14% (10,5 млрд USD): — Вироби з чорних металів

4,01% (10,2 млрд USD): — Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

3,32% (8,46 млрд USD): — Предмети одягу та приладдя до одягу, крім трикотажних машинного або ручного в'язання.

Сумарний експорт становив 254 млрд дол. Україна не Туреччина.

Допоки Україна експортує сировину та напівфабрикати, ні про який розвиток ітися не може Фото: pravdainform.com.ua

Ще нас порівнюють із Південною Кореєю

Схожа чисельність населення, вихід із повоєнної розрухи, дуже низький старт і ментальні травми колоніального минулого.

Що експортували корейці?

31% (200 млрд USD): — Електричні машини та устаткування, їхні частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення і звуку, їхні частини та приладдя

11,7% (76 млрд USD): — Реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої; їх частини

10,3% (67 млрд USD): — Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їхні частини і приладдя

6,7% (43 млрд USD): — Пластмаси та вироби з них

6,2% (40 млрд USD): — Паливо мінеральне, нафта і продукти їх перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

4,33% (27 млрд USD): — Чорні метали

3,64% (23 млрд USD): — Органічні хімічні сполуки

3,45% (22 млрд USD): — Інструменти та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні або хірургічні; їхні частини та приладдя

3,41% (22 млрд USD): — Судна, човни та плавучі конструкції

1,52% (9,79 млрд USD): — Вироби з чорних металів

Сумарний експорт — 644 млрд дол. Україна не Корея.

Ви помітили, що виробляють зазначені вище три країни?

Це продукція машинобудування, електротехніки, нафтохімії, переробки та споживчі товари з високим рівнем доданої вартості (легка промисловість, меблева тощо).

А що продає на зовнішніх ринках Україна?

20% (9,17 млрд USD): — Злаки

13,4% (5,98 млрд USD): — Жири та олії тваринного або рослинного походження і продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

10,2% (4,55 млрд USD): — Чорні метали

8,5% (3,78 млрд USD): — Олійні насіння і плоди; інше насіння, плоди і зерно; лікарські рослини і рослини для технічних цілей; солома і фураж

6,93% (3,08 млрд USD): — Руди, шлак і зола

5,79% (2,57 млрд USD): — Електричні машини та устаткування, їхні частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення і звуку, їхні частини та приладдя

4,25% (1,88 млрд USD): — Деревина та вироби з неї; деревне вугілля

2,67% (1,18 млрд USD): — Реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої; їх частини

2,46% (1,09 млрд USD): — Залишки та відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

2,38% (1,05 млрд USD): — Вироби з чорних металів

Тобто або сировина, або напівфабрикати. З невеликими осколками старого промислового потенціалу.

Обсяг експорту — 44 млрд дол. До війни було під 60 млрд, структура та сама.

Це і є вирок нашій економічній неспроможності. Імпотенції політичних еліт, деменції та жадібності чиновників.

І вирок суспільству, яке підтримує таку політику.

Так, суспільству, яке аплодує і "ставить лайки" експертам, які "черевомовляють" про непотрібність промисловості та сервісний характер української економіки.

Це колективна відповідальність.

Після війни така модель може або змінитися, або померти. Третього шляху повільної евтаназії вже не дано.

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