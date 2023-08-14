Наліт на Одесу. Чому ворог застосував "калібри", але заощаджував на Х-22

Останній удар по Одесі росіяни здійснили обмеженою номенклатурою ракет, тому їх i вдалося збити. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснює, чому ворог міг вдатися до такої тактики.

У ніч на 14 серпня по Одесі було завдано чергового ракетного удару і нальоту дронами Shahed-136. Збиті були всі цілі, КРМБ "Калібр" та Shahed-136.

Варто зазначити, що останній серйозний удар по Одесі був три тижні тому, у ніч проти 23 липня.

Крім того, у нинішньому ударі була обмежена номенклатура засобів, адже раніше, коли розгорнувся зерновий терор, РОВ застосовувалась одночасно ціла лінійка ракет. Крім КРМБ "Калібр" та Shahed-136, були П-800 "Онікс", Х-22, Іскандер-М/К.

"Онікси" противник для чогось береже... Фото: defence-ua

Власне, питання — чому не використовували?

Те, що Росія не зупиниться з терором Одеси, незаперечно. Ті, хто сподівався, що після ударів по портовій інфраструктурі нальоти закінчилися, можуть бути щасливими — вони стали лауреатами премії Дарвіна. Але цієї ночі російські окупанти і справді пішли на обстріл міста тим, що ми можемо ефективно збивати.

Ні, це не заява про те, що у них закінчилися Х-22 або П-800 "Онікс", це побоювання, що ці ракети можуть накопичуватися для удару іншого формату та потужності. Тому зерновий терор Путін не припинить, але продовжуватиме в міру готовності БК, а формування його йде важко.

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