Одеса приймає каховські "посилки". Чим живе морська столиця України

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Днями ми з Танею бігли темним парком, а шмаляли практично у нас над головою. Спочатку ми дивилися на захопливе видовище, а через кілька хвилин до мене доперло, що видовище ось-ось уразять і його уламки полетять на всі боки. Заодно й кулі на вильоті можуть посипатися на голову — 14 або 30 міліметрів. Донеслися до найближчого умовного укриття і там стояли, поки все це не пішло далі. Пізніше виявилось, що цю ніч пережили не всі.

Вранці пішли фото і відео з плаваючими будинками, люди під Одесою витягували з острівців, що пливли морем, козулю і собаку. Біля Стелли на Алеї Слави зібралися роззяви, всі обговорювали, коли саме повз них пропливатиме той самий будинок з відосиків. Пізніше хтось виклав відео, як їжачок тягне на собі трофей — міну "Пелюстка".

Сьогодні я вирішив поганяти вздовж моря, потім спустився і довго дивився, як хвилі викидають на берег дошки, корчі, якесь стрьомне гівно.

Потім підвівся, сів на велосипед і поїхав далі, вже біля пляжу санаторію "Росія" (санаторію самого давно немає, він став жертвою ефективних забудовників, але назва в голові залишилася), присів відпочити на лавці. Навколо ходили люди, також відпочивали велосипедисти, всі дивилися на море. Вітер віяв до берега і на нього викидало я вже писав, що. Всі були на розслабоні, всім добре, але потім пішов дощ і довелося їхати назад.

Заліз в інтернети — якщо відкинути українські події, то всі обговорюють нейромережі на кшталт ChatGPT — він цими днями примудрився прочитати церковну проповідь. Пишуть, що молоді зайшло. Старим не дуже — емоцій не вистачає.

Дизайн нового айфону, електрокари, мигцем — космос.

Решта світу живе чимось своїм і стрімко від нас віддаляється — у майбутнє на кшталт SNUFF і повісті про комп'ютерний розум, що переміг, від американського фантаста Фріца Лейбера.

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