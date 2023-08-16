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Чотири умови перемоги. Що треба робити, щоб Україна вистояла та перемогла

Перемогою можна вважати ситуацію, за якої умови будуть кращими, ніж до війни, пише медіаменеджер Олексій Харченко. І пояснює, що потрібно для цього зробити і як вирішити найскладніше завдання.

Олексiй Харченко
Експерт зі стратегічних комунікацій
До перемоги шлях неблизький — і потрібно чітко розуміти, які її умови

Що для нас перемога? Якщо коротко — це ліпші умови, ніж були до неї. Це не про дату, а про умови.

Що таке кращі умови?

Це коли немає загрози ззовні.

Які для цього є умови?

  • Колективна безпека. Але це означає вступ у активну фазу війни союзників, які поки що лишаються партнерами. Це поки що видається малоймовірним. Принаймні в короткотривалій перспективі.
  • Тиск на партнерів Росії, які їй співчувають, насамперед БРІКС. А для цього наші партнери мають або переконати їх, або запропонувати. Це досить ймовірний сценарій.
  • Переформатування системи світового правоустрою. Це поки що виглядає ще більш малоймовірним, аніж перший пункт.
  • Зміна Росією свого курсу. Розпад, як і кардинальна зміну курсу за поточних обставин, дуже малоймовірний. Російська імперія розпалася під впливом паралельної структури, яка її просто змістила. СРСР не розпався, а надломився, і то внаслідок боротьби еліт. Яка роль була України в цьому — добре показано в документальному серіалі "Колапс" від "Суспільне Мовлення". Чи є зараз ті, хто б міг спровокувати відцентрові рухи? Ні. СНД і ОДКБ поки живі навіть. Що казати про відцентрові рухи в межах самої Росії.

Звісно, може злетіти чорний лебідь.

Стійкість та витримка – те, що зараз насамперед потрібно від захисників України
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Чи можливі перемовини?

Умовою для перемовин є розуміння програшу агресора. Будь-які поступки зараз — це гра в одні ворота. Але поки що Росія не відчуває програшу.

Які умови програшу?

Програш — це гірші умови, аніж були до війни.

За яких умов ми вистоїмо?

Робити все, щоб максимально наблизити умови перемоги та не допустити програшу:

  • працювати над зміцненням інституцій;
  • поліпшувати обороноздатність;
  • забезпечувати стійкість державних інституцій;
  • працювати на індивідуальному рівні там, де можна бути ефективним і корисним, щоб забезпечити настання умов перемоги.

Чи є варіанти, окрім цього?

  • Глуха оборона. Щоб унеможливити ракетні удари по лінії оборони, потрібна надпотужна і щільна система ППО та дуже укріплена лінія оборони. На це треба щонайменше тривалий час.
  • Методичне знищення спроможностей ворога — це те, що відбувається зараз.
  • Зниження стійкості і потенціалу ворога — це, зокрема, санкційна політика, яка могла б бути жорсткішою, але для цього потрібна більш ретельна робота України та міжнародних партнерів щодо вторинних санкцій і відслідковування перетину товарів, зокрема подвійного призначення, через кордони третіх сторін.

Keep calm and do your best.

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