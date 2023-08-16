Ще більше податків. Навіщо влада закручує гайки і чим це обернеться

Українському суспільству до кінця війни було обіцяно простішу податкову систему, нагадує економіст В'ячеслав Черкашин . А в підсумку — повернення перевірок і загальне посилення податкового преса...

Taxed Enough Already

Останній тиждень приніс розуміння того, що наша економічна влада нескінченно далека не тільки від народу, а й від чинної ситуації в країні. Наші печаль-управлінці, що місяць тому без вагань знищили обіцяну суспільству до кінця війни більш просту податкову систему без перевірок, штрафів і касових апаратів, постали гротескними персонажами, що майже перемогли корупцію, та щиро вважають, що спрощена система оподаткування, обліку і звітності — це винятково збіговисько махрових ухилянтів та шахраїв.

У їхньому розумінні, майбутнє України обмежене міркуваннями державної політики на голому економічному розрахунку приросту доходів бюджету, а основна мета-2023 у сфері податків — осяяна благословенням МВФ Національна стратегія доходів 2024-2030 рр.

Посилення податкової політики — ось що чекає, зрештою, на український бізнес Фото: СБУ

Неминучість більш важкого оподаткування підноситься Україні реальністю за замовчуванням. Іншими словами, на найближчу семирічку в пріоритеті — не Новий курс, Велике суспільство або Держава загального добробуту, а виключно мобілізація доходів бюджету (МДБ).

МДБ — це гучний виклик українському середньому класу через сoming out політиків до найшкідливіших, анахронічних і отруйних ідей: обмеження спрощеної системи, агресивного збирання податків як безальтернативного способу зростання доходів скарбниці, подальшої суцільної фіскалізації, постійного нарощування адміністративного тиску і державного контролю. Контрреволюція здорового глузду.

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