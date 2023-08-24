Хрест на "Вагнері". Чи стане смерть Пригожина кінцем заснованої ним ПВК?

За Пригожина.

Було зрозуміло, що заколот йому просто так із рук не зійде. Ось результат. З ним же були і всі ті, хто безпосередньо брав участь у бунті, включно з Дмитром Уткіним. Вони виставили Путіна слабким, похитнули його одноосібний імідж і виграли трохи часу. А далі прийшла очікувана відповідь.

Чи ослабне після цього ПВК "Вагнер"? Як організація — можливо. Як інструмент зовнішньої політики РФ — ні. Його тепер буде легше підім'яти під себе і взяти під контроль. Уже 2 місяці цим у Кремлі і займалися. Можливо, і Пригожина прибрали, бо вже не був потрібен. А можливо, він знову готував якийсь демарш, хто знає.

У будь-якому разі, ставити хрест на "вагнерівцях" і африканській імперії Пригожина не варто.

Символічний хрест за Пригожиним у його пітерському офісі

Мені ця історія нагадує вбивство генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" у складі КВІР Ірану. Чи зникли ці елітні сили КВІР після його смерті? Ні. Чи були критично ослаблені можливості Ірану діяти за кордоном без Сулеймані? Ні. Так, якісь речі стали працювати гірше, все-таки особистість була непересічна й організаційні здібності в нього були. Але катастрофи не сталося, інституцію швидко взяли під контроль інші люди.

Або ось ще один приклад. У Сирії були такі собі "Сили Тигра", напівавтономні елітні загони, які заробили собі ім'я в багатьох ключових боях. Вони, звісно, заколоту не піднімали, але стали занадто популярними, особливо їхній командир, генерал Сугейль аль-Хасан, і на них робили ставку росіяни. Зрештою, обійшлося без убивств, але логіка та сама: генерала засунули якомога далі і прибрали з публічної площини, офіцерський склад поміняли, загони перейменували на 25-ту дивізію ЗС Сирії та інтегрували в армію.

Думаю, тут буде те саме. Із Пригожина зроблять святого, "Вагнер" пройде якийсь ребрендинг і буде ще сильніше інтегрований у державні структури. Можна не сумніватися, що план у Кремля саме такий. Ця ситуація досить поширена в тих умовах війни, в яких опинилася РФ.

А ось нам із цього приводу розслаблятися не варто. Можна скористатися моментом і почати вмовляти африканські країни відмовитися від співпраці з вагнерівцями, поки вони аналізуватимуть, як загибель Пригожина відіб'ється на дієздатності організації та на подальшому виконанні підписаних контрактів.

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