Час списувати держборг. Чим загрожує Україні накопичення багатомільярдних позик

Державний борг України приблизно сягає обсягу валового продукту, констатує економіст Олексій Кущ . І якщо не списати його до середини наступного року, то, на його думку, можна ставити хрест на швидкому економічному розвитку країни після перемоги.

Державний борг України, тим часом, сягнув 133 млрд дол.

Хотів написати: що впритул наблизило відношення боргу до ВВП до критичної позначки у 100% валового продукту.

Але вчасно зупинився.

Для розрахунку індикатора боргового навантаження через ВВП, необхідно знати обмінний курс.

За фіксованого курсу на рівні 36,6 наш ВВП поточного року може сягнути 6 трлн грн або 163 млрд дол.

Якщо взяти курс 40 — отримаємо 150 млрд дол.

Але все це дуже умовно.

Реальність побачимо після війни, коли скасують валютні обмеження, введуть плаваючий курс.

І коли зникне фактор військового бюджету і зовнішньої допомоги.

Зростання держборгу набуває загрозливих темпів Фото: nbu.gov.ua

У будь-якому разі, фактор держборгу стане одним із чинників неможливості нашого швидкого зростання після війни.

А за відновлення ВВП доведеться ще й платити кредиторам бонуси за зростання за ВВП-варантами "імені Яресько".

І проблему держборгу щосили тягнуть крізь час війни, втягуючи її в період післявоєнної відбудови, коли вже ніхто не дозволить вести діалог із кредиторами про списання боргу.

Україна на той час випаде з фокусу міжнародної уваги, як це вже відбувалося наприкінці 2015-го року.

І розраховувати на преференції в цьому питанні буде нереально.

По суті, 2023 рік і перша половина 2024-го — і є наше вікно можливостей щодо списання боргу.

Загалом, недовго нашому Мінфіну залишилося тримати цей редут для кількох фондів-яструбів.

Декому воздасться....

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