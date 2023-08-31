Удар по Пскову. Чому російська ППО виявилася не готовою до українських БПЛА

Українські безпілотники спокійно пролетіли 700 кілометрів над Росією та вдарили по псковському аеродрому. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснює, чому так сталося та на що чекати далі.

Невелика деталь зі псковського займання.

Традиційно російська сторона зараз звинувачує Україну в тому інциденті, який трапився цієї ночі на аеродромі в Пскові. Хоча свідомих доказів того, що за цим НП стоїть Україна, Росія не надала.

Але навіть якщо це так…

Від кордону України до Пскова за прямою 700 км. Тобто виникає питання, а як кілька БПЛА змогли подолати таку відстань непоміченими та не будучи збитими ППО, яка не має аналогів у світі?

Інший момент. Якщо припустити, що справді ці БПЛА летіли з України, то за яким маршрутом?

Українські безпілотники готуються до чергового дальнього вильоту Фото: mil.in.ua

Близько 400 км — це поблизу кордону з Білоруссю. Потім це Псковська область, що межує з Латвією та Естонією — країнами-членами НАТО.

Тобто що ж це виходить, Росія не має ППО вздовж кордону з Білоруссю та в області, що межує зі страшними й агресивними країнами НАТО?

А що робити, коли третина наявної ППО згоріла в Україні, третина перебуває в Україні для прикриття окупаційних військ, а третину, що залишилася, доводиться концентрувати для захисту хоча б Москви та Кримського мосту. Водночас із кожним днем цієї ППО стає стабільно дедалі менше.

Ось у таких умовах гострого дефіциту, схоже, навіть підступне й агресивне НАТО не таким страшним стає, і перед загрозою із Заходу можна оголити передову локацію.

Уявляю, що з такими тенденціями буде з російською ППО під кінець 2023 року.

Росіє, спиш?

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