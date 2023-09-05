Ердоган не домовився з Путіним: що буде з українською кукурудзою та пшеницею

На подив багатьох фахівців, Ердоган не зміг домовитися з Путіним у Сочі щодо зернового коридору. Експерт Дмитро Льоушкін прораховує наслідки такого результату переговорів для України, але припускає, що турецький президент ще не сказав останнього слова.

Не домовилися.

Скажу чесно, я чекав позитивного результату переговорів щодо Зернової угоди. Скажу ще раз — чесно, я засмучений.

Для нас — це ускладнення роботи, зменшення роботи і взагалі нічого гарного в цьому немає не тільки для нас, транспорників.

Я мовчу про аграріїв, їм найгірше. Ціни на їхню продукцію не буде. Продати зерно тепер — ребус. А терміни підтискають, треба сіяти.

Що буде далі? Ну, очевидно, три моменти:

соняшник переробиться на олію та вивезеться до Європи бензовозами, там олію додадуть у дизель — і буде Екодизель;

пшениця і кукурудза будуть просочуватися в годину по чайній ложці через Рені та Ізмаїл. І це якщо там ППО зміцнять;

кукурудза висушуватиметься сама собою, її прибирати поспішати не будуть. А потім вимерзлу якось складуватимуть, і так само Дунаєм…

Як експортувати кукурудзу цього врожаю?

Є надія на "корідори Солідарності", це коли нашим автотранспортом до портів Європи, мінімізуючи всі митні простої. Але це поки що в теорії, і я мало вірю, що таке запрацює, як слід. Можливо, щось якось, але ….

А Європа зараз категорично "брикатиме" купувати агропродукцію у нас. Там теж нормальний урожай, і їм їхні фермери ближчі, ніж наші.

Так от такі справи, але поки ще Ердоган нічого не відповів, цей дід так просто не ковтає образи. Може так статися, що його відповідь все змінить… Ще почекаємо.

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