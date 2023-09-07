Який диктатор потрібен Україні? Як зробити ривок, вразивши весь світ українським дивом

Для того, щоб успішно відновитися після війни, Україні знадобиться сильний лідер, якого політолог Віктор Небоженко називає "позитивним диктатором". Він переконаний, що така людина зможе стати ініціатором національного економічного дива.

СОН ЧИ МІФ ПРО ДИКТАТУРУ

Застрягання України між олігархією і західною демократією надовго забезпечує країні животіння, деградацію або занурення в хаос. У цьому випадку, ні війна, ні мир не змінить сумної долі нашої країни, яка випила повну чашу випробувань і страждань, але не зуміла скористатися своїм історичним шансом.

Можливе зовнішнє управління також не принесе полегшення тому, що міжнародні актори — західні країни, міжнародні організації, ТНК — самі перебувають у глибокій кризі, що легко відбиватиметься на їхньому споживацькому ставленні до післявоєнної, ослабленої України.

Є ще один спосіб виживання і саморозвитку України та її інклюзивної влади. Це диктатура, що спирається на політично й економічно активну меншість.

Для диктатури, що формується, як політичного шансу, найважче і найнебезпечніше — це вибір диктатора. Тут попадання має бути точним. Історія не залишає Україні часу і місця на додаткові проби або імітацію. Претендент на "позитивне диктаторство" повинен володіти якостями лідера або харизматика, енергійними людськими ресурсами, інструментами політичної боротьби і позитивним баченням майбутнього не тільки для себе, а й для України.

Історична місія української диктатури — забезпечити, з останніх сил, "життєвий порив, ривок України", здатний вразити світ феноменом "українського дива" — виживання і саморозвитку країни після смертельної небезпеки.

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