Росія перейшла на рупії. Як Путін втратив в Індії 150 мільярдів нафтових доларів
З постачанням російської нафти до Індії вийшла кумедна історія, пише експерт-мiжнародник Ростислав Демчук. Індуси не проти розплатитися, але для цього їм треба конвертувати рупії в долари, що неможливо через антиросійські санкції.
Повертаючись до саміту G20 в Індії…
Кумедна історія там виникла з главою МЗС Росії паном Лавровим. Сергій Лавров рвонув на саміт з метою знайти спосіб повернення в Росію кількox десятків мільярдів індійських рупій за раніше поставлену в Індію нафту. Ні, Індія не відмовляється платити, але через міжнародні санкції ці рупії не можна конвертувати в долари і вони осіли на рахунках у індійських банках (всього, майже 150 мільярдів доларів).
Наразі, вихід із цієї ситуації не знайдено. Єдине, що змогла запропонувати Росії Індія — це надати кілька сфер індійської економіки, у які ці кілька десятків мільярдів рупій Росія могла б інвестувати на майбутню перспективу повернення цих коштів через реінвестиції тощо.
Звісно, що Росію такий варіант не влаштовує. Росії гроші потрібні вже. Але що зробиш? Світ капіталу дуже жорстокий. Ба більше! Що робити з yже налагодженим нафтопотоком з Pосії в Індію? Адже самозрозуміло, що Індія не спроможна перерахувати в Росію жодної рупії, США заборонила усьому світу торгувати з Росією в американських доларах. Те саме стосується і європейської валюти Євро.
Агентство Bloomberg повідомляє, що в індійських банках накопичується по $1 млрд у рупіях щомісяця. Однак індійська фінансова система влаштована так, що операції з нацвалютою обмежені. Таким чином, фактично гроші РФ виявилися заблокованими.
Путін знову усіх "перехитрив".