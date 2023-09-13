АТАCМS та Taurus скоро будуть. Як успіхи українського наступу змінюють настрої союзників

Настрої на Заході прямо пропорційні до успіхів українських військ, зазначає аналітик Олександр Кочетков . Варто було ЗСУ відзначитись на кількох напрямках, як одразу ж активізувалися розмови про надання Україні далекобійних ракет АТАCМS та Taurus

БАЛІСТИЧНІ ТА КРИЛАТІ РАКЕТИ БУДУТЬ

Пішло пожвавлення щодо постачання нам такої вкрай необхідної зброї, як балістичні ракети АТАCМS та крилаті ракети Таурус. А чому, власне, саме зараз?

Треба розуміти, як працює політика у Європі і особливо в США — напередодні президентських виборів. Політичним лідерам треба "продавати" своїм громадянам історії успіху. І тут є два взаємовиключні варіанти.

Перший: нам допомагають сучасною зброєю, і ЗСУ успішно просуваються, звільняючи окуповані території. Тобто, є результати, якими можна звітувати.

Другий: помітного просування ЗСУ нема. Тоді наші партнери наполягають на початку мирних перемовин, які в наявних умовах можуть бути лише невигідними для України. Але мирні переговори — це теж історія, яку можна продавати виборцям як успіх на шляху припинення кровопролиття!

Тобто, все залежить від ситуації на фронтах, на чому я постійно наполягаю.

Успіхи ЗСУ підштовхнули розмови про постачання Україні нового озброєння Фото: BBC

І зараз ми і західні партнери бачимо, що наші збройні сили йдуть вперед під Донецьком, під Бахмутом, на Маріупольському напрямку. Є дронові атаки військово-промислових об’єктів на території ворога. ГУР і СБУ проводять успішні диверсійні операції на окупованих територіях, зокрема, взяті під контроль "вишки Бойка", які ворог перетворив на майданчики для дальньої радіолокаційної розвідки і контролю Чорноморського басейну.

Тобто, є передумови для того, щоб основним варіантом успіху став саме український наступ. І Захід поступово починає переорієнтовуватися, точніше, повертатися до нього. Тому і прискорюються дії стосовно постачання ракет різних типів. І це добре.

До речі, не розділяю певного фаталізму, щодо впливу погодних умов на наш наступ. Так, коли підуть дощі, потім сніг, але ще буде плюсова температура, українські чорноземи перетворяться на суцільну багнюку. Але це на місяць-півтора. Потім ґрунт підмерзне, і бронетехніка по ньому рухатися зможе.

Частина бронетранспортерів потрапляє до нас з північних країн, там є утеплення. Та й загалом, західна бронетехніка значно краще пристосована до різних погодних умов. Порівняйте: наші наступають у теплих БМП, у НАТІвському обмундируванні, яке захищає від вологи та морозів (таке є у наших ССО), а ворожа піхота мерзне у холодних окопах…

Тому наш наступ може спинитися лише тоді, коли будуть вичерпані резерви. А вони ще є. Так що продовжуємо повільно, важко, з великими втратами, але рухатися до перемоги.

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