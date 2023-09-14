Нові ціни на бензин. Наскільки подорожчає паливо в Україні через дефіцит нафти у світі

Ціна на паливо в Україні зростає на очах, і це ще не кінець, попереджає експерт ринку Дмитро Леушкін . А виною всьому — політика Саудівської Аравії, яка обмежила видобуток палива всупереч бажанню сильних світу цього.

Хвиля

Автомобілісти помітять підвищення цін на АЗС, почнеться масове переписування цінників. Крім цього, будуть зменшені бонусні програми (приховане підвищення). Приховане і відкрите в сумі становитиме 2-3 грн на літрі до кінця вересня. Дивлячись про яку мережу говоримо. Опт за останню добу-дві виріс на гривню. І ще підніметься.

Це математична модель. Тут немає місця передбаченням. Тільки факти і математика. Довго ніхто тепер тягнути не буде. Недорогого "доподаткового" палива вже немає, як це було в липні-серпні. Підвищуватися всі будуть оперативно.

А що сталося?

Нафта, панове. Вона зростає. Геополітика зараз рулить. Розумієте, є спекулятивні чинники, такі, як там рівень запасів у США, якийсь там ураган тощо. А є фундаментальні. Банально стало менше нафти, так захотіли саудівці, і нічого Байден із цим вдіяти не зміг. Була надія на Іран, що його відкоркувати можна, але після інформації про надання ракет (плановане), зрозуміло, цей варіант відпав. Думали, Китай там почне загинатися, але ні.

Нафти просто стало не вистачати на всіх... Фото: Bloomberg

Нафти немає. І рашка теж здулася з поставками, вона б і рада більше продавати, але через збій логістики, до чого санкції призвели, сама вже без бензину сидить. Як тут збільшувати відвантаження? Це тішить, звісно, їм це сильно зашкодить. Але і нам ось підвищення цін "прилітає".

Де брати нафту? Я думаю, навіть якщо і сланцевий видобуток у Штатах зростатиме, економічно це вигідно стало дуже, то він все одно не перекриє.

Я поганий прогноз Вам скажу. Вона не зупиниться на 90, вона піде вище. Її просто не вистачає. А якщо товару не вистачає, то що відбувається з ціною? Ну, поки що так. Усе може змінитися, мало що. Фундаментальні параметри теж не константа, вони змінюються. Але поки що в нас прогноз тільки вгору, і сотня за бочку теж цілком може бути. Це волатильний ринок, і підхопивши хвилю, біржові спекулянти можуть качнути пристойно. Так буває.

А за сотні доларів за бочку я навіть не стану Вам писати ціну за літр. Не хочу Вам сон псувати. Але якщо що, то податків там теж буде гривень 15-16 у літрі за такої ціни нафти. Адже якщо літр дорожчає, то і податків більше стає ))

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