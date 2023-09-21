Перевірки ВЛК в Україні тривають. Чому можуть скасувати визначення "обмежено придатний"?

"Навіть після того, як будуть проведені перевірки всіх МСЕК та ВЛК, викриті відповідні фальсифіковані висновки та особи, які до цього причетні, будуть переглянуті відповідні рішення щодо осіб, які незаконно були зняті з військового обліку та які виїхали з країни, виникає питання: як влада реалізує повернення таких чоловіків в Україну?". Думка

Наразі в Україні активно проводять перевірки усіх військово-лікарських комісій. Зі слів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, перевірено вже більше 75% комісій; в процесі були зафіксовані порушення щодо військовозобов’язаних після проходження ВЛК.

Ці порушення пов’язані з неправильною діагностикою захворювань та з неправильно встановленими діагнозами. На практиці вже відомо багато випадків, які призвели до певних кримінальних правопорушень з боку лікарів ВЛК, а також до порушень прав деяких громадян.

Зі слів Уповноваженого з прав людини, якщо "людина в силу свого здоров’я непридатна до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, вона може бути в штабі"

Проблеми дві й обидві потрібно вирішувати – вживати превентивних заходів для не повторення цих помилок в майбутньому. Одна історія, коли здорові громадяни були визнані "непридатними" до військової служби і на цій підставі не пішли воювати на фронт, замість цього поїхали за кордон освоювати інші країни та будувати нове життя. І зовсім інша історія, коли дійсно хворі особи, які потребують систематичного лікування та регулярної медичної допомоги, були визнані "придатними" або "обмежено придатними" до військової служби. Що відбувається з такими людьми під час несення військової служби? Загострення хвороб або навіть смерть, і все це через відсутність своєчасної медичної допомоги, або навіть через дефіцит нормального режиму харчування, сну та ін. Кількість подібних випадків говорить сама за себе.

Як лікарі ВЛК реалізовують можливість "гратися" поняттями "придатний", "непридатний", "обмежено придатний"? Це пов’язано не тільки з фальсифікацією медичної документації, підробкою історії хвороби, але й з трактуванням самого захворювання. Оскільки, у відповідності до "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", під час встановлення діагнозу береться до уваги не тільки наявність хвороби, але й ще ступінь її прояву, тобто наскільки те чи інше захворювання заважає людині проходити військову службу. Це досить потужний інструмент в руках лікарів ВЛК, завдяки своєму "особистому суб’єктивному баченню" комісія може або взагалі не діагностувати дійсно існуюче захворювання, або визнати його таким, що не буде заважати військовій службі.

Тисячі чоловіків з початку війни виїхали за кордон, багато хто - за допомогою сфальсифікованих ВЛК довідок про непридатність

Омбудсмен України вважає,що в законодавстві взагалі потрібно прибрати формулювання "обмежено придатний". Це допоможе уникнути або хоча б мінімізувати різночитання діагнозів в майбутньому. Зі слів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якщо "людина в силу свого здоров’я непридатна до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, вона може бути в штабі або в складі ракетних військ".

Зі свого боку, Секретар РНБО також підтвердив, що на сьогодні терміни "придатний", "непридатний", "обмежено придатний" мають інколи подвійне або навіть потрійне трактування. Для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки та оборони дано доручення роз'яснити документ, який визначає ступінь придатності чоловіка до проходження військової служби.

Навіть після того, як будуть проведені перевірки всіх МСЕК та ВЛК, викриті відповідні фальсифіковані висновки та особи, які до цього причетні, будуть переглянуті відповідні рішення щодо осіб, які незаконно були зняті з військового обліку та які виїхали з країни, виникає питання: як влада реалізує повернення таких чоловіків в Україну?