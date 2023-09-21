Росія змінює тактику ракетних ударів. Що показала перша атака на українську енергетику в цьому сезоні

У ніч на 21 вересня Росія завдала першого в цьому сезоні удару по енергетичній інфраструктурі. Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначає нові особливості ракетних атак і намагається зрозуміти, що це — проба пера чи фальстарт?

Щодо ракетного удару...

Згідно з офіційними даними, було застосовано 43 ракети Х-101/555, з яких збито 36.

Попередні оцінки.

Удар завдавали по кількох містах: Львові, Рівному, Києву тощо. Ракети були спрямовані групами, які або об'єднувалися, або розділялися.

Тобто, за тактикою пусків, РОВ експериментували зі спробами прориву ППО і виконання одночасно кількох завдань.

У Рівненській обл. відзначається влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Перший за довгий час після припинення цілеспрямованих ударів по енергетиці.

На місці удару під Рівним Фото: МВС України

Не виключено, що цей наліт також може бути початком низки ударів по енергетичній інфраструктурі, хоча до опалювального сезону далеко і, швидше, це проба пера, ну або фальстарт.

Також, з урахуванням останнього удару ракетами Х-101/555 18 вересня, можна говорити про застосування накопиченого БК.

Якщо раніше авіація РОВ застосовувала ракети суворо за графіком їхнього виробництва, то у вересні вони явно вийшли з цього графіка, тобто були взяті КРАБи з накопиченого боєкомплекту.

Загалом, в умовах складної обстановки було показано високий результат збиття ракет противника.

Особливо на себе звертає кількість застосованих ракет. Було використано не тільки накопичений боєкомплект, а й максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, що мають проблему зі зносом і ресурсом. Тобто, командування РОВ цьому удару надавало особливого значення, і результат навряд чи їх задовольнив.

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