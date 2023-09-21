Росія змінює тактику ракетних ударів. Що показала перша атака на українську енергетику в цьому сезоні
У ніч на 21 вересня Росія завдала першого в цьому сезоні удару по енергетичній інфраструктурі. Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначає нові особливості ракетних атак і намагається зрозуміти, що це — проба пера чи фальстарт?
Щодо ракетного удару...
Згідно з офіційними даними, було застосовано 43 ракети Х-101/555, з яких збито 36.
Попередні оцінки.
Удар завдавали по кількох містах: Львові, Рівному, Києву тощо. Ракети були спрямовані групами, які або об'єднувалися, або розділялися.
Тобто, за тактикою пусків, РОВ експериментували зі спробами прориву ППО і виконання одночасно кількох завдань.
У Рівненській обл. відзначається влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Перший за довгий час після припинення цілеспрямованих ударів по енергетиці.
Не виключено, що цей наліт також може бути початком низки ударів по енергетичній інфраструктурі, хоча до опалювального сезону далеко і, швидше, це проба пера, ну або фальстарт.
Також, з урахуванням останнього удару ракетами Х-101/555 18 вересня, можна говорити про застосування накопиченого БК.
Якщо раніше авіація РОВ застосовувала ракети суворо за графіком їхнього виробництва, то у вересні вони явно вийшли з цього графіка, тобто були взяті КРАБи з накопиченого боєкомплекту.
Загалом, в умовах складної обстановки було показано високий результат збиття ракет противника.
Особливо на себе звертає кількість застосованих ракет. Було використано не тільки накопичений боєкомплект, а й максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, що мають проблему зі зносом і ресурсом. Тобто, командування РОВ цьому удару надавало особливого значення, і результат навряд чи їх задовольнив.Важливо