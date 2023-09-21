Россия меняет тактику ракетных ударов. Что показала первая атака на украинскую энергетику в этом сезоне

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По ракетному удару…

Согласно официальным данным, было применено 43 ракеты Х-101/555, из которых сбито 36.

Предварительные оценки.

Удар наносился по нескольким городам: Львову, Ровно, Киеву и т.д. Ракеты были направлены группами, которые либо объединялись, либо разделялись.

То есть, по тактике пусков, РОВ экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач.

В Ровенской обл. отмечается попадание в объект энергетической инфраструктуры. Первый за долгое время после прекращения целенаправленных ударов по энергетике.

На месте удара под Ровно Фото: мвд Украiни

Не исключено, что этот налет также может быть началом череды ударов по энергетической инфраструктуре, хотя до отопительного сезона далеко и, скорее, это проба пера, ну или фальстарт.

Также, с учетом последнего удара ракетами Х-101/555 18 сентября, можно говорить о применении накопленного БК.

Если ранее авиация РОВ применяла ракеты строго с графиком их производства, то в сентябре они явно вышли из этого графика, то есть были взяты КРАБы с накопленного боекомплекта.

В целом, в условиях сложной обстановки был показан высокий результат сбития ракет противника.

Особо на себя обращает количество примененных ракет. Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, имеющих проблему с износом и ресурсом. То есть, командование РОВ этому удару предавало особое значение, и результат вряд ли их удовлетворил.

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