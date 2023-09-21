Россия меняет тактику ракетных ударов. Что показала первая атака на украинскую энергетику в этом сезоне
В ночь на 21 сентября Россия нанесла первый в этом сезоне удар по энергетической инфраструктуре. Военный аналитик Александр Коваленко отмечает новые особенности ракетных атак и пытается понять, что это - проба пера или фальстарт?
По ракетному удару…
Согласно официальным данным, было применено 43 ракеты Х-101/555, из которых сбито 36.
Предварительные оценки.
Удар наносился по нескольким городам: Львову, Ровно, Киеву и т.д. Ракеты были направлены группами, которые либо объединялись, либо разделялись.
То есть, по тактике пусков, РОВ экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач.
В Ровенской обл. отмечается попадание в объект энергетической инфраструктуры. Первый за долгое время после прекращения целенаправленных ударов по энергетике.
Не исключено, что этот налет также может быть началом череды ударов по энергетической инфраструктуре, хотя до отопительного сезона далеко и, скорее, это проба пера, ну или фальстарт.
Также, с учетом последнего удара ракетами Х-101/555 18 сентября, можно говорить о применении накопленного БК.
Если ранее авиация РОВ применяла ракеты строго с графиком их производства, то в сентябре они явно вышли из этого графика, то есть были взяты КРАБы с накопленного боекомплекта.
В целом, в условиях сложной обстановки был показан высокий результат сбития ракет противника.
Особо на себя обращает количество примененных ракет. Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, имеющих проблему с износом и ресурсом. То есть, командование РОВ этому удару предавало особое значение, и результат вряд ли их удовлетворил.Важно