Планові відключення будуть. Росіяни не знищили енергосистему України, але дефіцит зростає

Related video

НОВИЙ СКЛАДНИЙ ВИКЛИК НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Спостерігаємо за новим рекордом аварійної допомоги в українську енергосистему. В середу 23 серпня загальний обсяг із Польщі та Румунії становив 1800 МВт·год, у понеділок — 2000 МВт·год, і епічний рекорд у вівторок — 3900 МВт·год.

За приблизними оцінками, середній прайс-кеп в Україні на 20% нижче за середню ціну в Словаччині. І на 36% середня ціна на українському ринку була 23 серпня нижчою, ніж середня в Словаччині. Вартість аварійної допомоги від 30% до 2 разів дорожча. Це означає, що рівня прайс-кепів недостатньо наразі для покриття попиту.

Без врегулювання цього питання Україна, нажаль, стикнеться зі вкрай неприємним вибором — переходити на регулярні графіки планових відключень по усій країні чи імпортувати електроенергію за найбільшою зі всіх можливих варіантів ціною аварійної допомоги (не факт, що навіть ця опція буде увесь час доступна).

Цiна на електроенергію за днями та країнами

Особисто я проти підняття цін, оскільки це ще сильніше вдарить по конкурентоздатності нашого бізнесу. Однак краще говорити правду, як вона є, ніж ховати голову в пісок, подібно до страуса. Можливо, треба вишукувати потенціал, як цього не зробити, першочергово, через аналіз витрат НАЕК "Енергоатом", і дослідити ймовірні зловживання на ринку, але без зміни прайс-кепів поки-що не розумію, як цю ситуацію можливо врегулювати. Якщо хтось знає, то не мовчіть, — надавайте пропозиції, але аргументовані.

Як бачимо, дефіцит потужностей стає головним драйвером зростання ціни електроенергії у воєнний час. Рашисти хоча й не змогли, як не старалися, знищити нашу енергосистему, але зруйнували або серйозно пошкодили дуже багато інфраструктурних об’єктів високовольтних ліній передач і генерації. Це, зі свого боку, призводить до дефіциту електроенергії на ринку, а значить, і до зростання цін. Особливо це питання загострилося в піковому періоді ремонтної компанії підготовки до ОЗП, що співпало із довгим періодом утримання високих температур повітря.

Треба також розуміти, що ціна в сусідніх державах електроенергії — це не фінальна ціна для нас імпортна, бо ще є ввізне мито й акциз. Ну і для трейдерів є ще викуп перетину й інші платежі в європейських країнах.

Джерело

Важливо