Не в кілометрах, а у втратах Росії. Як працює український контрнаступ

Відомий військовий аналітик Том Купер дивується через тих західних експертів, які вважають український контрнаступ невдалим через мале просування. На його думку, головна одиниця виміру цієї операції — втрати Росії, і тут в України все гаразд.

Переглядаючи безліч зведень із фронтів на півдні Запорізької області за останні кілька днів, навіть тижнів, можна впевнено говорити про дві речі:

Тупоголове російське командування розбазарює ПДВ у районі Роботине-Вербове-Новопрокопівка такими темпами, що скоро їхніх десантників зовсім не залишиться — і це задовго до сезону дощів (який, до речі, не такий уже й страшний у цій частині України); Тупоголове російське командування зі страшною силою втрачає системи ППО, РЕБ, танки й артилерійські знаряддя.

Як уже згадувалося, приблизно 24-27 серпня 58-ту дивізію було настільки розбито, що її розвал і, отже, український прорив між Роботиним і Вербовим був неминучим.

Тупоголове командування відреагувало кидком чотирьох дивізій ПДВ — стратегічного резерву Збройних сил Російської Федерації; це найкраще, що було в Росії до війни; війська, які вони задіють насамперед для виконання найскладніших завдань. Я думаю, щоб зробити ситуацію "кращою", ймовірно, через гостру необхідність передати Путіну відео з "хорошими новинами", тупоголове командування не просто розгорнуло ці війська на лінії оборони, щоб замінити понівечені частини 58-ї ЗВА. Ні! Воно направило їх у велику контратаку.

Ідея — принаймні, мені здається — була "очевидною": охопити "котел" або "опуклість", що утворилася внаслідок проникнення українських військ на південь від мінних полів, між Роботиним і Вербовим: прорватися на східний і західний фланги ЗСУ одночасно, а значить, і позбутися 4-5 бригад. Довершити український наступ, який "провалився" вже…. Коли там тупоголове командування заявило, що він провалився, — 6 чи 7 червня?

Справді, якщо подумати: цього разу тупоголові командувачі навіть діяли за власною доктриною. Зрештою, поклавши руку на серце: ПДВ — це ж десантні війська. Найкраще підходять для нападу, погано — для цілей оборони. Отже, було "певною мірою логічно", що їх використовували для великої контратаки.

Річ у тім, що це не спрацювало. Росіяни втратили не тільки більшу частину 810-ї бригади морської піхоти, а й розтратили три полки ПДВ. Майже цілу дивізію! Вони зазнали таких втрат, що вцілілі з двох полків зламалися та вдалися до втечі. Настільки, що 118-а ОМБр ЗСУ — підрозділ, який був сильно пошарпаний під час своєї першої атаки в цій операції ще в серпні — відкинула їх назад на вихідні позиції. Це було на схід від Роботиного/на північ від Вербового. 7-а дивізія ПДВ втратила навіть більшу частину командного складу, а 234-й і 237-й полки ПДВ (обидва з 76-ї дивізії ПДВ) де-факто вже не існують…

У цьому суть причини, через яку ЗСУ не домоглася якихось серйозних територіальних успіхів за останні кілька тижнів: вона була зайнята тим, що дозволяла росіянам знекровлювати свої найкращі підрозділи. (До речі, за чутками, одна із задіяних бригад ЗСУ втратила в цих боях рівно дві БМП і двох солдатів пораненими).

І який вдалий поворот — 22 вересня послідував удар по штабу Чорноморського флоту. Знищено близько 34 вищих офіцерів — командний корпус російських військ в окупованому Криму, південному Херсоні та південному Запоріжжі. Ще понад 100 осіб було поранено, багато хто в критичному стані. І це в Севастополі, який виявився сповненим українських партизанів, або, принаймні, інформаторів і співчутливців.

Завдяки чому славна компанія "Герасимов & Co" тепер повернулася туди, де була майже рівно місяць тому. Перед ними стоїть питання: а що далі?

Оскільки вони розгорнули навіть свій стратегічний резерв, а він знищувався навіть швидшими темпами, ніж 58-та ЗВА — набагато швидше, ніж я очікував — резервів у них не залишилося. Звісно, вони знайдуть ще мобіків-десантників, і "Шторм-Z", і кого завгодно, і кинуть їх у цьому напрямку, але кращих військ, ніж ті, що втратили 7-та і 76-та ПДВ, у Росії не залишилося на цьому полі бою. І що далі на південь просуваються українці, то слабшими стають і російські польові укріплення.

Українська артилерія виносить ворога

ЗСУ вже подолала "найгірше", ще в червні-липні та на початку серпня. Це було поєднання десятикілометрових щільних мінних полів і найкращих російських польових укріплень. Порівняно з цим розгромити ПДВ, що вийшли відкрито для контратаки та за підтримки — нарешті — достатньої кількості артилерійських снарядів (і це від двох повних артилерійських бригад), було "чимось на кшталт легкого".

Усього за кілька днів українці вже всередині Новопрокопівки, всередині Вербового. Хлопці, звичайно, втомилися, іноді буває багато поранених, але настрій у них піднесений.

Для тих, кому цієї "метрики" поки що може не вистачити (і я щиро сподіваюся: жоден представник провідних ЗМІ США читати нижченаведене не стане, бо вони ніколи не зможуть цього зрозуміти), майте на увазі ще таке.

Судячи зі статистичних даних, опублікованих офіційним Києвом, за кожен із останніх чотирьох місяців ЗСУ знищили більше російської артилерії, ніж за перші чотири місяці цього року, разом узяті. Ще краще: якщо судити з того, що наразі відомо, це було зроблено під час добре спланованої, ретельно й терпляче проведеної операції. Це включало значне "пом'якшення" російської ППО ще в другій половині червня й особливо в липні, а потім — щойно шлях було відкрито через придушення ППО — розпочалося систематичне знищення численних російських артилерійських бригад і артилерійських елементів різних інших одиниць. А у вересні українці націлилися на російські контратаки плюс артилерію та не соромилися також громити російську ППО в Криму.

Ефекти драматичні: українські БПЛА маневрують над полем бою в пошуках російських артилерійських знарядь. Навіть українські вертольоти можуть діяти там, де їх місяцями не було видно. Російські бази в Криму вибухають одна за одною; ті, що в районі Токмака, теж. Ближче до лінії фронту росіяни зазнають таких втрат і терплять такий знос зброї, що не встигають спустошувати свої збройові склади. Темпи виробництва танків і ремонту Т-72 і Т-80, що перебувають на зберіганні, вже не відповідають втратам.

Іншими словами — "знищення й очікування". ЗСУ ведуть планомірне, масштабне, поступове знищення російських збройних сил. Щодня вони знищують російську протиповітряну оборону, системи радіоелектронної боротьби, їхню артилерію, їхнє матеріально-технічне забезпечення, їхні танки та сотні російських військовослужбовців. І наступають тільки тоді, коли це зручно. А коли росіяни привозять ще більше — ще більше знищується. Пропорційно.

Це єдиний дійсний показник для оцінки наступу — і, як досі часто пояснювалося, єдиний вихід із цієї війни.

Це некрасиво, не сексуально та не швидко. Але це працює.

Ось і все. А тепер нумо всі замовкнемо, наберемося терпіння й дамо хлопцям (і дівчатам) ЗСУ закінчити цю історію — так, коли і в тому темпі, який їм зручніше.

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