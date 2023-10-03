Ворог не заслуговує на велику букву. Як і чому пишуть назву країни-агресора українці
Журналіст Сергій Стуканов влаштував у своєму мережевому обліковому записі опитування, щоб з'ясувати — як пишуть українці назву країни-агресора і чому. Аналіз результатів виявляє кілька закономірних тенденцій.
Підсумки опитування про написання Росія/росія
Дехто просив у коментарях підбити підсумки опитування на моїй сторінці, в якому я запропонував відповісти на два запитання:
- Ви пишете "Росія/росія" з великої, з малої чи як прийдеться?
- Якщо з великої чи малої, то чому?
Отож, підбиваю.
Опитування, ясна річ, не є репрезентативним і не відображає думки всього суспільства. Крім того, деякі відповіді були розпливчастими, двоякими, неточними. Разом з тим, зі 150 коментарів, які були залишені під постом станом на зараз, назбиралося понад 120, в яких була більш-менш чітка відповідь на перше запитання, і понад 60, в яких також була відповідь на друге запитання. Тож можна зробити деякі узагальнення.
Ви пишете Росія, росія чи як прийдеться?
Опитування показало, що з великої літери слово "Росія" цілеспрямовано пише лише чверть з усіх, хто висловився (26%).
З малої літери завжди пише слово "росія" майже половина коментаторів (45%).
Досить великою виявилася група коментаторів, які взагалі воліють не вживати щодо Росії назву "Росія" й іменують її мо**овією, мо**овщиною, ка**пстаном, пєдєр*сією, болотами, ерефією тощо — 20%.
Лише 8% не мають визначеного підходу й пишуть і з великої, і з малої, не надаючи цьому значення або залежно від типу тексту/допису тощо.
Чому пишете з великої?
60% тих, хто пише з великої, керуються українським правописом та пишуть так із поваги до української мови.
20% додали, що вважають інфантилізмом, дитячістю або проявом магічного мислення називання Росії з малої літери.
Були поодинокі відповіді, що Росію слід називати саме Росією, аби не розмивати відповідальність цієї держави за злочини війни.
Чому пишете з малої?
55% тих, хто свідомо пише "росія" з малої літери, заявили, що у такий спосіб проявляють зневагу, неповагу чи гидливість до Росії. Тобто акт написання назви країни з малої літери розглядають як вираз свого ставлення.
17% висловили схожу мотивацію, зазначивши, що на велику літеру Росія не заслуговує.
Серед поодиноких причин називалися також такі:
- це форма спротиву;
- пишу згідно з новим правописом;
- це є внутрішня потреба;
- тому що ворог;
- тому що це не держава, не люди;
- тому що це бісить росіян;
- вважаю, що від цього швидше повизд*хають.
Висновків робити не буду )