Путін лякає довгою війною. Як слід розуміти його тригодинний виступ

У своєму тригодинному виступі Путін чітко дав зрозуміти, що налаштований на довгу війну. Але, як зазначає журналіст Вадим Денисенко , це лише його звичайна гра на підняття ставок, тому треба знати ціну цим словам.

Про тригодинний виступ Путіна. Коротко

1. Він говорив довше, ніж Брєжнєв. Чому? Бо завтра йому 71, йому треба весь час доводити, що він не старий. Адже це одна з головних претензій росіян до нього. Росіяни живуть в середньому близько 70 років, і вони справді бояться, що він може в будь-який момент померти. Три години нудоти — це про те, який він ще ого-го.

2. Я неодноразово говорив, що Путін має лише один переговорний прийом — підняття ставок. І, як би це дивно не звучало, цією промовою він підняв ставки (в його розумінні). Він відкрито сказав: я хочу довгої війни, торгуйтесь зі мною. Досі я вас лякав тим, що ви замерзнете, але ви не замерзли, тим, що Африка помре з голоду, але Африка чомусь вижила, я вам говорив про ядерний попіл, але, крім Маска, чомусь ніхто не злякався. Добре. Я тоді вас лякатиму, що буду вести довгу війну. Він знає, що це зараз дискусійне питання, а українська дипломатична машина дала певний збій. Тому він так підняв ставки. Але це — всього лише підняття ставок. Ми це маємо саме так розглядати.

Путін лякає довгою війною, в якій його не турбують російські втрати Фото: Генштаб ЗСУ

3. Ми маємо чітко розуміти: все це йде не стільки від реальної сили (Росію реально перестали боятися), скільки від іншого: від бажання нагАдити всім, включно з союзниками. Формула "вєлічіє дорівнює Росію бояться" тепер звучить інакше: "вєлічіє дорівнює Я можу всім все напаскудити".

4. Він справді живе в ілюзорному світі, але після переляку від Пригожина (дуже довго він про нього говорив і, де-факто, виправдовувався) Путін зрозумів: серед еліт немає змови. Всі укакалися, навіть більше, ніж він. Тому він дещо окрилився і увірував в свій фарт.

5. А тепер про нас. Наш головний ворог сьогодні — це втома. Але ми маємо памʼятати: якщо говорити марафонськими термінами, ми біжимо 23-25 км. Це одна з тих точок, де найбільше хочеться зійти з дистанції.

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