Путін руйнує Росію. Яку ціну готовий заплатити диктатор за перемогу над Україною

У своєму прагненні до перемоги над Україною Путін, здається, готовий довести країну до банкрутства, з подивом зазначає колумніст The Telegraph Роберт Кларк . Заплановано величезне зростання військових витрат — і здебільшого, за рахунок пересічних росіян

У той час як українські прориви російських ліній у Кремлі викликають сум'яття в Кремлі, Володимир Путін влаштовує економічну війну всередині країни. Оскільки високі темпи виснаження продовжують знищувати людей і техніку, російський уряд заявив, що має намір зібрати приголомшливі 90 мільярдів фунтів стерлінгів для оборонного бюджету наступного року — це втричі більше, ніж у 2021 році.

Оскільки західні санкції глибоко вдарили по російській економіці, у Путіна немає інших варіантів для збору грошей. Очікується, що незабаром наберуть чинності підвищені податки всередині країни й одноразові збори для іноземних компаній, які все ще досить дурні, щоб вести бізнес у Росії.

Ці заходи, ймовірно, міститимуть триразове підвищення податків на алкоголь і тютюн поряд зі зростанням цін на комунальні послуги, а також "соціальні відрахування" на суму 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів, які були компенсовані для багатьох російських компаній з 2022 року. Тим часом, західні компанії внесуть близько мільярда фунта стерлінгів податків від своїх російських операцій. Ця цифра, ймовірно, впаде, оскільки вони опиняються під дедалі більшим тиском, що змушує їх піти; тим, хто залишиться, доведеться заплатити "добровільне пожертвування" в розмірі 15 відсотків від вартості їхніх ділових інтересів у країні.

Той факт, що Москва вдається до таких відчайдушних заходів, є показником серйозної фінансової кризи. Отримання точних, таких, що піддаються перевірці, даних про російську економіку виявилося надзвичайно складним завданням зі зрозумілих причин: офіційні дані просякнуті оптимістичними твердженнями і відвертим обманом, завищуючи офіційні цифри, припускаючи, що все гаразд.

Путіну байдуже, що трапиться з країною внаслідок його військових експериментів Фото: РИА Новости

Однак важко приховати той факт, що Путіну не вистачає коштів, або що його незаконна війна в Україні починає серйозно послаблювати його уряд. Хоча Китай на чолі з Сі Цзіньпіном надав допомогу, щоб утримати Росію на ногах, навіть повністю покірна Москва не може розраховувати на щедрість Пекіна дуже довго.

Ця "дружба без кордонів" тепер починає піддаватися серйозним стрес-тестам, оскільки війна Путіна триває безуспішно, а його вимоги про виділення коштів для відшкодування зростаючих втрат тривають. Той факт, що він тепер починає закручувати гайки проти власного народу, свідчить про зменшення діапазону можливостей, доступних Путіну.

Війна просунулася далеко вперед відтоді, як перші танки рушили на південь від Білорусі та на захід від Ростова. Те, що мало стати швидкою і легкою перемогою, перетворилося на війну на виснаження. Тепер війна переноситься безпосередньо на Москву, оскільки Україна посилює свої транскордонні напади на російську військову інфраструктуру і населені пункти.

Настрою всередині країни навряд чи допоможе серія каральних підвищень податків, спрямованих на фінансування збройних сил, які не показують великих успіхів на полі бою. Навіть якщо Кремлю вдасться збільшити свій оборонний бюджет наступного року, російська оборонна промисловість не в змозі швидко збільшити виробництво в масштабах, необхідних для початку власного контрнаступу Москви наступного року, оскільки занадто багато життєво важливих ресурсів є практично недосяжними. Москву внесено до чорного списку.

Тим часом Путін показав, що він цілком готовий зруйнувати свою країну — спустошивши її населення, її збройні сили і збанкрутувавши її економіку — в гонитві за перемогою, яка так і не прийде. Він повинен розуміти, що в якийсь момент населення обернеться проти нього.

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