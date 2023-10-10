Хто проспав війни в Україні та Ізраїлі? Чому фінансова розвідка не побачила грошей для терористів

На думку економіста Віталія Шапрана , нинішні війни проспала передусім фінансова розвідка. Адже тероризм (у тому числі державний) немислимий без солідного фінансування, і з ним можна боротися, лише відрізавши йому грошові потоки.

Про провал фінансової розвідки та складний Світ фінансів.

Війна з РФ, яка розпочалась у 2022 році, події у Ізраїлі, навіть безлади у Іраку рік тому на тлі слабкого врожаю на Близькому Сході – це все зовсім не випадковості. Будь-яка велика військова операція чи терористичний захід потребують фінансування. Фінансування тероризму, як правило, відбувається за рахунок неофіційних (тіньових) фондів. Торгівля зброєю, фонди для найму терористів та інші логістичні процеси в великих масштабах повинні залишати сліди в банках та фінансовій системі.

Тут може бути справедливе зауваження, що складність процесів фінансування обумовлена тим, що ми маємо справу з державою-терористом. Весь федеральний бюджет РФ – це по суті кошторис війни. Дійсно, так і є, але рівно з тим ще і був феномен вагнерівців, були виплати колаборантам, було (і мабуть досі є) фінансування роботи групи Сівковича, групи Медведчука, нелегалів російської СЗР і т.д. Так само і Палестина, зненацька накопичила 5000 ракет, які мали щось коштувати, десь виготовлятись, таємно зберігатись.

Хто і на які гроші озброїв усіх цих людей? Фото: Mahmud Hams

Тобто організація будь-яких нелегальних процесів потребує нелегальних фондів. Тож найкращий шлях попередження терактів тривалої дії – унеможливлення або припинення їх фінансування. Пересування золота, готівкової валюти, розрахунки в крипто-активах, розрахунки в екзотичних валютах – все це має цікавити фінрозвідки не тільки США та ЄС, але й Ізраїлю, Польщі, України і навіть КНР.

Втім, з огляду на початок терористичних віїн, фінансові розвідники проспали ці події. Особливо вони прогавили моніторинг за розрахунками через крипто-валюти. Ну який може бути фінмоніторинг, коли одна із збанкрутілих крипто-бірж була зареєстрована на Антігуа і Барбуда, мала штаб-квартиру на Багамських островах, і, як згодом виявилось, бухгалтерія компанії велась в маленькому зошиті і навіть на серветках. Пентагон тільки у 2022 році розгорнув дослідницькі програми з розрахунків крипто-активами, але, мабуть, вже було запізно.

Думаю, війна в Україні та Ізраїлі мають дуже схожі терористичні риси, та після вивчення фінансування цих війн ринок золота (в сегменті його фізичного переміщення), ряд офшорних юрисдикцій та ринок крипто-активів очікують важливі зміни. Росіян та бойовиків ІД та ХАМАС навряд чи можна довести до стану розрахунків за терористичні послуги відрами з сирою нафтою, але значно ускладнити їх терористичній бухгалтерії життя – цілком можливо.

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