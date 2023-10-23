Масова могила під териконом. Чому Росія зазнає небачених втрат під Авдіївкою
Під Авдіївкою "найгарячішим" місцем виявився терикон АКХЗ, пише військовий кореспондент Богдан Мірошников. На цій ділянці росіяни зазнають безпрецедентних втрат — таких не було з початку війни.
Найскладніша ситуація біля Авдіївки — у районі терикона АКХЗ.
Ситуація така, що його фізично зараз ніхто не контролює. У нас є вогневий контроль.
Будь-які спроби окупантів зайти на нього та закріпитися закінчуються потужними прильотами наших касет по ворогу.
Це базовий сценарій останніх кількох днів. Окупанти заходять на терикон, несуть втрати і в найкращому випадку — відходять ті, хто вцілів. Але дуже часто відходити нікому.
Наше військо також несе втрати, бо таку ворожу орду без цього зупинити також неможливо. Нас покидають найкращі.
Але ворог втрачає стільки, що це навіть з першими днями повномасштабного вторгнення вже можна порівнювати.
Також тривають важкі бої за залізницю у напрямку Степного. Вона під нашим контролем, але ворог не жаліє техніки та о/с, щоб досягнути мети.
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