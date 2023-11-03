Ракети ATACMS — проблема для росіян. Ворогу доводиться відвести в тил те, що відвести не можна

Американські ракети ATACMS — не диво-зброя, але головний біль для росіян, зазначає військовий експерт Микола Бєлєсков у колонці для Atlantic Council. Вони ставлять перед ворогом дилему: як відсунути від лінії фронту те, що відсувати не можна?

За два тижні після того, як президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив поставку ракет ATACMS зі США, продовжують надходити повідомлення про вкрай руйнівні удари, які завдають по російських об'єктах в Україні з використанням цієї зброї великої дальності.

Постійні поставки ракет ATACMS можуть незабаром створити серйозні дилеми для російської армії, яка вторглася в Україну. Путінським військовим планувальникам доведеться збалансувати необхідність вивести певні пріоритетні цілі з-під досяжності ракет ATACMS, продовжуючи при цьому надавати необхідну підтримку силам, які ведуть запеклі бої на передовій лінії війни.

Довгоочікуване прибуття ракет ATACMS в Україну спочатку застало більшість спостерігачів зненацька. На відміну від попередніх поставок нових категорій озброєнь, про які партнери України зазвичай заздалегідь сигналізували в публічних заявах, США вважали за краще відправити ракети ATACMS без будь-якої помпи. Це дозволило українцям скористатися елементом раптовості під час нічних атак російських авіабаз на окупованій Україні в середині жовтня.

Передбачається, що внаслідок перших ударів ATACMS було знищено щонайменше дев'ять російських військових гелікоптерів та інше цінне обладнання на авіабазах неподалік Бердянська та Луганська на півдні та сході України. Це підтвердило ефективність поставленого на Україну варіанта касетної бойової частини ракет ATACMS.

Наразі вважається, що США надали Україні ракети ATACMS з дальністю дії у сто миль. Хоча офіційного підтвердження щодо термінів і масштабів подальших поставок ракет ще не було, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати тепер будуть підтримувати регулярні поставки ракет ATACMS, а також будуть поставляти Україні моделі більшої дальності.

Ракети ATACMS з касетною боєголовкою, якими, як вважають, наразі володіє Україна, є дуже ефективною зброєю проти відносно незахищених цілей, таких, як гелікоптери та літаки, системи ППО, військові кораблі, об'єкти технічного обслуговування і склади боєприпасів. Чиновники російської армії, безсумнівно, тепер будуть прагнути терміново відвести найбільш привабливі цілі в тил.

Однак існують практичні обмеження на те, скільки російської військової техніки можна відвести, не залишивши війська на передовій вразливими. Наприклад, останніми місяцями Росія значною мірою покладалася на військові вертольоти, щоб завадити контрнаступу України і запобігти будь-яким проривам. Якщо ці вертольоти тепер будуть повністю виведені із зони дії ATACMS, це значно обмежить час, протягом якого вони можуть бути розгорнуті на передовій.

Можна з упевненістю припустити, що найближчими тижнями однією з ключових цілей ATACMS стануть російські системи ППО, розгорнуті для захисту російської армії на півдні та сході України. З огляду на швидкість ракет ATACMS і відносно невеликі відстані, російським системам ППО буде дуже складно ефективно перехоплювати удари української авіації. Уже є попередні повідомлення про те, що Україна атакувала ЗРК С-400 під Луганськом ракетами ATACMS.

Один із варіантів застосування ракет ATACMS

Методичне знищення російської системи ППО на окупованій Україні відкриє шлях для більш широкомасштабних ударів з використанням безпілотників і крилатих ракет, таких, як надані Великою Британією ракети Storm Shadow. Україна вже застосовувала подібну тактику в окупованому Криму: серія ударів по системах ППО в літні місяці підготувала ґрунт для гучних атак у вересні, націлених на військовий корабель, підводний човен і штаб Чорноморського флоту Росії. Пошкодження російських інтегрованих систем ППО полегшить українським розвідувальним БПЛА збір розвідданих і координацію контрбатарейного вогню.

Українське командування, ймовірно, також спробує використати розширені ударні можливості, що забезпечуються ракетами ATACMS, для ураження об'єктів технічного обслуговування російської армії і складів зброї далеко за лінією фронту. Змушуючи російських командирів перемістити ці важливі об'єкти далі від лінії фронту, Україна підірве боєздатність путінських сил вторгнення.

Поставлені Україні касетні боєголовки ракет ATACMS не є диво-зброєю, здатною рішуче змінити динаміку війни на користь України. Дійсно, щоб ефективно уражати основні логістичні вузли, такі, як мости і укріплені командні пункти, Україні необхідно буде отримати версію ATACMS з унітарною боєголовкою. Проте поява ракет ATACMS на українському полі бою створює низку нових можливостей для українських командирів, одночасно роблячи життя їхніх російських супротивників набагато незручнішим.

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