Вибори під прицілом ворога. Чому голосування під час війни — абсурдна витівка

Є кілька простих аргументів проти проведення виборів під час війни, пише журналiст Денис Попович . Почати з того, що виборчий процес під прицілом ворога просто не може бути нормальним…

Я проти проведення виборів під час війни. Це моя позиція, і я пояснюю, чому.

Якщо у держави під час війни є гроші на проведення передвиборчої кампанії, то чому ми тоді просимо їх у партнерів? Якщо у майбутніх кандидатів будуть гроші на те, щоб висуватись на вибори та проводити власну передвиборчу кампанію, то чому досі суспільство збирає бійцям ЗСУ на авто та дрони? У мене будуть виникати саме такі питання з абсолютно природним висновком — вилучити ці гроші та спрямувати їх на потреби армії. Суто безпекові застереження. Коли люди зібралися на виставку дронів у Чернігові, туди прилетіла російська ракета. Коли люди прийшли в кафе на поминки в Грозі — туди знову ж таки прилетіла ракета. Трагічні наслідки пам'ятають усі. Коли в скупчення людей на якійсь виборчій дільниці теж прилетить ракета — я б хотів послухати, що після цього розповідатимуть суспільству. Будемо організовувати виборчі дільниці в бомбосховищах? Так вони для цього не пристосовані, а більшість сховищ — взагалі в підвалах будинків. Будемо змушувати людей із селищ їхати заради голосування до великих міст, де працює ППО та можна хоч щось забезпечити? Абсурд — ніхто не поїде. Будемо організовувати масовий обхід мобільних груп по окремим помешканням, щоб максимально уникнути скупчень людей? А хто гарантує в такому разі відсутність зловживань?

Звичайний запуск МіГа може зірвати весь виборчий процес

До того ж ворог легко може зірвати увесь виборчий процес, просто піднявши в день виборів у повітря свої МіГи, які висітимуть в повітрі кілька годин. Тоді буде оголошено повітряну тривогу, всі виборчі дільниці треба буде закрити, людей відправити до сховищ, а легітимність виборів взагалі стане під великим питанням.

Я вже не кажу про практичну можливість проведення виборів в прифронтових та окупованих регіонах.

Є купа питань до президента й особливо до парламенту. Не питайте в мене рецептів, як вирішити ці питання. Але вибори під час війни, в якій уся територія країни під ударом ворога — точно не той варіант.

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