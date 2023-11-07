Вдарили по Залужному. Що стоїть за загибеллю майора Частякова

Трагічна загибель майора Частякова має глобальне значення, стверджує журналіст Сергій Висоцький . Це — удар по головнокомандувачу Залужному, і ворог завдав його у своєму стилі — підступно та безжально

Загибель помічника Главкома Геннадія Частякова — це атака на Залужного і армійське керівництво. Помічники у Залужного, яких дуже небагато, це не імідж-відстійники для друзів, кумів та родичів, як прийнято в політичних колах.

Кожен з помічників Главкома курує від його імені певні напрямки та питання. В тому числі, надзвичайно тонкі питання операційних задумів, контактів з партерами, тощо.

Не знаю в чому саме полягав функціонал підступно вбитого пана Геннадія, але вочевидь, ворогу він попив багато крові. Це нахабне вбивство ще раз доводить, що фронт пролягає всюду…

Справжньою метою теракту був головком Залужний Фото: Генштаб ЗСУ

Особливо "цікаво" виглядають на тлі таких трагічних подій політичні екзерсциси та наскоки окремих діячів в бік військового командування та ЗСУ. Наскоки, причинами яких є видумані самими цими фігурами уявні страхи та ревнощі щодо якоїсь віртуальної конкуренції за суспільну шану. Так, немов шана та повага — це якийсь дефіцитний продукт на кшталт радянської ковбаси, яку не можна роздавати більш ніж в одні руки.

Шановні! Я рідко висловлююсь тут. Але скажу вам одне: ваша чуйка не працює! Приціл ваш збитий. Бо для вас найвища ставка в житті — це нікому, окрім вас, не потрібні мандати, з якими ви носитесь, як бабка з писаною торбою. Ставка військових — це життя. Яке ворог відбирає на фронті і ось так, як життя Геннадія — терактами в тилу.

Ніхто у війську не думає ні про які вибори. Тільки про перемогу та ціну цієї перемоги. З цими фантомними передвиборчими переймами гасаєте країною тільки ви. Сам пошуткував — сам сміюсь! Сам вигадав — сам злякався.

Зупиніться! Не стравлюйте штучно українців між собою! Не підривайте хитку єдність!

Хай ця трагедія стане холодним душем вам на голови!

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