Очорніння Залужного. Що виходить із розголошення матеріалів слідства щодо трагедії з майором Частяковим

Не дуже добре, коли матеріали слідчих дій щодо зигибелi майора Частякова з'являються в ЗМІ ледь не під час їх проведення, вважає юрист Олександр Чебаненко . Це виглядає як маніпуляція громадською думкою, як спроба очорнити Залужного.

Коротко — щодо трагедії в Чайці

Смерть наших — завжди трагедія, і тому — найщиріші співчуття рідним і друзям.

Найщиріші.

Коли матеріали слідчих дій з'являються в ЗМІ ледь не під час їх проведення, це — не про свободу слова, а про маніпуляції із суспільною думкою та про порушення законодавства.

Розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням, максимальне покарання за яке, з урахуванням обставин та якщо немає ознак інших правопорушень, — обмеження волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фатальна граната майора Частякова Фото: УНІАН

Коли нам розповідають, що радник Головнокомандувача ЗСУ не розбирається в зброї, а тому міг сприйняти бойові гранати за іграшки, це — не про відбілювання Головнокомандувача, а про його очорнення.

Чому?

Коли радник виявляється, наприклад, крадієм, кримінальна відповідальність — на раднику.

Тому що такого роду відповідальність — персональна.

Коли ж радник Головнокомандувача ЗСУ під час війни виявляється НЕфахівцем у питаннях новітньої західної індивідуальної зброї та порядку її обліку та зберігання (хоча б на базовому рівні), незалежно від спеціалізації радника, (професійна, моральна, політична тощо) відповідальність — на тому, кому він радив.

Адже саме він запросив до себе цього радника.

Тому пропозиція — дочекатися результатів розслідування і на їхній основі робити остаточні висновки.

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