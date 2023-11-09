Російські жертви, безглузді та нещадні. Що відбувається під Авдіївкою прямо зараз

Під Авдіївкою ситуація для російської армії практично не розвивається, пише вiйськовий кореспондент Богдан Мирошников . Вона має незначне просування по кілометр-півтора на добу, але задля цього приносяться колосальні жертви.

Авдіївка.

Ситуація залишається важкою. Бої не вщухають ні на хвилину.

Ворог прогнозовано намагається потужно атакувати в бік Сєверного з метою охоплення селища з двох боків. Але фактично йому доводиться штурмувати в лоб, адже на флангах він постійно має невдачу.

Так само в лобову ворог намагається прорвати нашу оборону в напрямках Степового й АКХЗ.

За тиждень мав невеликі успіхи відносно масштабів наступальних дій, просунувшись до 1-1,5 км залежно від ділянки.

Водночас ворог несе просто шалені втрати. І наразі інтенсивність штурмів через це починає знижуватися. Але вони поки тримають резерви та не вводять їх у бій.

Виникає така собі патова ситуація, коли о/с і техніки не вистачає, а задачі виконувати потрібно, і водночас резерви не кидають у бій.

Українські воїни йдуть у бій

Усе це змушує ворога ухвалювати складні рішення:

введи резерви зараз — потім вони сточаться швидше, ніж будуть виконані задачі;

введи резерви потім — оперативно-тактична ситуація погіршиться, і мети можна взагалі не досягнути.

Що вони оберуть, покаже час.

А поки окупанти штурмують мʼясними хвилями та вистрілюють дуже багато БК, що не зовсім і відчувається це зниження інтенсивності.

Нашим воїнам вдається стійко тримати визначені рубежі.

Авдіївка — це Україна! Була, є та завжди буде!

Ворог повинен остаточно зламати об неї свої зуби. Іншого шляху немає.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело