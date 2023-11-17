Україна та мир у 2024 році. На що нам натякає редакційний ребус The Economist

На своїй останній обкладинці The Economist розмістив ребус-прогноз на 2024 рік. Аналітик Анатолій Амелін розшифровує його, роблячи припущення про майбутнє світу та України зокрема.

Люблю ребуси!)

Новий зашифрований прогноз на 2024 рік від The Economist, що належить "старим грошам".

Коментуючи випуск The World Ahead цього року, його редактор Том Стендедж сказав:

"Життя змінюється швидко.

Чи то сплеск збройних конфліктів, перемальовування карти глобальних енергетичних ресурсів, чи швидкий прогрес у галузі штучного інтелекту, світ змінюється. З дивовижною швидкістю.

Від ситуації на Близькому Сході до впровадження електромобілів та лікування ожиріння — все виглядає зовсім інакше, ніж рік чи два тому.

Мета "Світу попереду" — допомогти вам підтримати свій світогляд в актуальному стані та повідомити вам, що може бути далі".

Що заховано в ребусі?

1. Вибори. Вибори. Вибори.

У центрі ребуса — виборча скринька.

У 2024 році у 70 країнах Миру пройдуть вибори (зокрема в Україні, США та Росії)

4,2 млрд людей змінять правителів своїх країн (і, можливо, їхню політику)

2. Зеленський і Путін дивляться один на одного, і між ними витікає час пісочного годинника.

Час закінчується? Кому це натяк?)

3. Валютні пари праворуч від виборчої скриньки показують падіння.

Падає фунт і падає долар?

Що станеться з Англо-Саксами?)

4. Джо Байден і Сі Цзіньпін дивляться у протилежні сторони.

Кожен має своє бачення "Нового Світового Порядку". Якою буде нова формула?

5. Вибори США.

Дзеркально Трампу розміщено профіль жінки. Не Байдена. Жінка-президент?

Хоча не забуваємо, що Трамп перебуває під слідством. І прокурорка, яка винесла йому звинувачення — жінка. Летіція Джеймс.

Хто сяде?)

6. Над Зеленським летять дві бомби, над Путіним — голуб Миру.

Україна отримає нову зброю, яка принесе нам мир?)

7. Зліва від урни зображені людські мізки, приєднані до комп'ютера, з якого на нас дивлится Око.

Натяк на те, що Штучний Інтелект візьме розум людей під контроль?)

8. Внизу під виборчою скринькою — дві проекції глобусу: Латинська Америка та Австралія з Океанією.

Латинська Америка – потенційний центр боргових дефолтів, Австралія…?

Що нам хочуть цим сказати?

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