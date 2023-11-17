Україна та мир у 2024 році. На що нам натякає редакційний ребус The Economist

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Люблю ребуси!)

Новий зашифрований прогноз на 2024 рік від The Economist, що належить "старим грошам".

Коментуючи випуск The World Ahead цього року, його редактор Том Стендедж сказав:

"Життя змінюється швидко.

Чи то сплеск збройних конфліктів, перемальовування карти глобальних енергетичних ресурсів, чи швидкий прогрес у галузі штучного інтелекту, світ змінюється. З дивовижною швидкістю.

Від ситуації на Близькому Сході до впровадження електромобілів та лікування ожиріння — все виглядає зовсім інакше, ніж рік чи два тому.

Мета "Світу попереду" — допомогти вам підтримати свій світогляд в актуальному стані та повідомити вам, що може бути далі".

Що заховано в ребусі?

1. Вибори. Вибори. Вибори.

У центрі ребуса — виборча скринька.

У 2024 році у 70 країнах Миру пройдуть вибори (зокрема в Україні, США та Росії)

4,2 млрд людей змінять правителів своїх країн (і, можливо, їхню політику)

2. Зеленський і Путін дивляться один на одного, і між ними витікає час пісочного годинника.

Час закінчується? Кому це натяк?)

3. Валютні пари праворуч від виборчої скриньки показують падіння.

Падає фунт і падає долар?

Що станеться з Англо-Саксами?)

4. Джо Байден і Сі Цзіньпін дивляться у протилежні сторони.

Кожен має своє бачення "Нового Світового Порядку". Якою буде нова формула?

5. Вибори США.

Дзеркально Трампу розміщено профіль жінки. Не Байдена. Жінка-президент?

Хоча не забуваємо, що Трамп перебуває під слідством. І прокурорка, яка винесла йому звинувачення — жінка. Летіція Джеймс.

Хто сяде?)

6. Над Зеленським летять дві бомби, над Путіним — голуб Миру.

Україна отримає нову зброю, яка принесе нам мир?)

7. Зліва від урни зображені людські мізки, приєднані до комп'ютера, з якого на нас дивлится Око.

Натяк на те, що Штучний Інтелект візьме розум людей під контроль?)

8. Внизу під виборчою скринькою — дві проекції глобусу: Латинська Америка та Австралія з Океанією.

Латинська Америка – потенційний центр боргових дефолтів, Австралія…?

Що нам хочуть цим сказати?

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Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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