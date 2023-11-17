Украина и мир в 2024 году. На что нам намекает редакционный ребус The Economist

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Люблю ребусы)!

Новый зашифрованный прогноз на 2024 год от The Economist, принадлежащий "старым деньгам".

Комментируя выпуск The World Ahead в этом году, его редактор Том Стэндедж сказал:

"Жизнь наступает быстро.

Будь то всплеск вооруженных конфликтов, перерисовка карты глобальных энергетических ресурсов или быстрый прогресс в области искусственного интеллекта, мир меняется. С удивительной скоростью.

От ситуации на Ближнем Востоке до внедрения электромобилей и лечения ожирения — все выглядит совсем иначе, чем год или два назад.

Цель "Мира впереди" — помочь вам поддержать свое мировоззрение в актуальном состоянии и сообщить вам, что может быть дальше".

Что спрятано в ребусе?

1. Выборы. Выборы. Выборы.

В центре ребуса — избирательная урна.

В 2024 году в 70 странах Мира пройдут выборы (в т.ч. в Украине, США и России)

4,2 млрд. людей сменят правителей своих стран (и, возможно, их политику)

2. Зеленский и Путин смотрят друг на друга, и между ними вытекает время песочных часов.

Время заканчивается? Кому это намек?)

3. Валютные пары справа от избирательной урны показывают падение.

Падает фунт и падает доллар?

Что произойдет с Англо-Саксами?)

4. Джо Байден и Си Цзиньпин смотрят в противоположные стороны.

Каждый имеет свое видение "Нового Мирового Порядка". Какой будет новая формула?

5. Выборы в США.

Зеркально Трампу размещен профиль женщины. Не Байдена. Женщина-президент?

Хотя не забываем, что Трамп находится под следствием. И прокурор, которая вынесла ему обвинение — женщина. Летиция Джеймс.

Кто сядет?)

6. Над Зеленским летят две бомбы, над Путиным — голубь Мира.

Украина получит новое оружие, которое принесет нам мир?)

7. Слева от урны изображены человеческие мозги, присоединенные к компьютеру, с которого на нас смотрит Око.

Намек на то, что Искусственный Интеллект возьмет разум людей под контроль?)

8. Внизу под избирательной урной — две проекции глобуса: Латинская Америка и Австралия с Океанией.

Латинская Америка — потенциальный центр долговых дефолтов, Австралия...?

Что нам хотят этим сказать?

Ответов пока что нет.

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