Украина и мир в 2024 году. На что нам намекает редакционный ребус The Economist
На своей последней обложке The Economist разместил ребус-прогноз на 2024 год. Аналитик Анатолий Амелин расшифровывает его, делая предположения о будущем мира и Украины в частности.
Люблю ребусы)!
Новый зашифрованный прогноз на 2024 год от The Economist, принадлежащий "старым деньгам".
Комментируя выпуск The World Ahead в этом году, его редактор Том Стэндедж сказал:
"Жизнь наступает быстро.
Будь то всплеск вооруженных конфликтов, перерисовка карты глобальных энергетических ресурсов или быстрый прогресс в области искусственного интеллекта, мир меняется. С удивительной скоростью.
От ситуации на Ближнем Востоке до внедрения электромобилей и лечения ожирения — все выглядит совсем иначе, чем год или два назад.
Цель "Мира впереди" — помочь вам поддержать свое мировоззрение в актуальном состоянии и сообщить вам, что может быть дальше".
Что спрятано в ребусе?
1. Выборы. Выборы. Выборы.
В центре ребуса — избирательная урна.
В 2024 году в 70 странах Мира пройдут выборы (в т.ч. в Украине, США и России)
4,2 млрд. людей сменят правителей своих стран (и, возможно, их политику)
2. Зеленский и Путин смотрят друг на друга, и между ними вытекает время песочных часов.
Время заканчивается? Кому это намек?)
3. Валютные пары справа от избирательной урны показывают падение.
Падает фунт и падает доллар?
Что произойдет с Англо-Саксами?)
4. Джо Байден и Си Цзиньпин смотрят в противоположные стороны.
Каждый имеет свое видение "Нового Мирового Порядка". Какой будет новая формула?
5. Выборы в США.
Зеркально Трампу размещен профиль женщины. Не Байдена. Женщина-президент?
Хотя не забываем, что Трамп находится под следствием. И прокурор, которая вынесла ему обвинение — женщина. Летиция Джеймс.
Кто сядет?)
6. Над Зеленским летят две бомбы, над Путиным — голубь Мира.
Украина получит новое оружие, которое принесет нам мир?)
7. Слева от урны изображены человеческие мозги, присоединенные к компьютеру, с которого на нас смотрит Око.
Намек на то, что Искусственный Интеллект возьмет разум людей под контроль?)
8. Внизу под избирательной урной — две проекции глобуса: Латинская Америка и Австралия с Океанией.
Латинская Америка — потенциальный центр долговых дефолтов, Австралия...?
Что нам хотят этим сказать?
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