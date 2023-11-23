Про наші фури та поляків. Чому ситуація на кордоні з Польщею виглядає як війна
Наші люди — не дармоїди, не прокажені, фактично, вони підіймають економіку Польщі своєю працею і своїми витратами там, заявляє бізнесмен Олексій Давиденко. Він пропонує згадати, як польські перевізники самі були у ролі нинішніх українців.
Про наші фури і поляків.
Мабуть, не всі тут памʼятають. Але в 90-х головними гравцями на українському і європейському ринках вантажних автоперевезень були не поляки — а німці, французи та італійці.
Їхні фури та їхні водії возили більшу частину вантажів по всій Європі. І саме вони на цьому заробляли.
Але в 2000-х зʼявилися польські перевізники, які своїми низькими цінами і кращою якістю витіснили водіїв старої Європи.
Тому що готові були працювати більше.
Тому що готові були заробляти менше.
Тому що хотіли жити краще.
І ринок обрав тоді їх. Бо ринок завжди обирає краще.
І щось я не памʼятаю тоді, щоб французи і німці брали в облогу польські кордони, щоб блокували польські фури і знущалися з польських водіїв і споживачів.
І не треба про це мовчати.
Бо те, що зараз роблять поляки з блокуванням України — це не дружба і не сусідські відносини.
Навіть без війни.
Навіть якби це були мирні часи.
І це не має жодного стосунку до ринкової економіки та європейських цінностей.
В Україні.
У нас закриті порти.
У нас закриті аеропорти.
Ми всі — всю свою логістику побудували через аеропорти і морські порти Польщі — бо вони наші добрі сусіди.
Могли побудувати через Геную. Могли побудувати через Констанс. Але більшість з нас добровільно обрала братів поляків.
Ми їм платимо портові збори, ми користуємося їхніми ліцензійними і митними складами, ми часто завантажуємо в їхні літаки і підіймаємо їхню економіку.
Два місяці тому привезти контейнер з Ґданська в Київ коштувало 1500€, а зараз — 6000€.
В 4 рази — бо все стоїть.
Поляки все заблокували і фактично взяли нас в облогу.
А насправді.
Наші водії і наші перевізники — це поляки зразка кінця 90-х.
Наші голодні до роботи.
Наші готові довозити швидше.
Наші готові працювати дешевше.
Це ринок.
І ринок сьогодні обирає українців.
Я хочу нагадати, що українці — не тільки біженці і не тільки підприємці.
Там, в Польщі, працюють і платять податки десятки тисяч простих українців.
Наші громадяни залишають там гроші на АЗС, зупиняються в їхніх готелях, купують в їхніх магазинах, харчуються в їхніх ресторанах, купують квитки на їхні потяги, автобуси і літаки.
Досить ховати очі і боятися казати правду.
Наші люди — не дармоїди, не прокажені.
Фактично наші громадяни підіймають економіку Польщі своєю працею і своїми витратами там.
І ми маємо повне право відстоювати і отримувати ті європейські цінності рівності та пропорційності, про які так гучно люблять говорити наші сусіди.
А те, що вони зараз роблять з нашими водіями, з нашим експортом і імпортом — це точно не дружні і не сусідські відносини.
Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.