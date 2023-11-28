Навіщо Безуглiй звільнення Залужного. Як нардепка переплутала два військові плани

Військовому аналітику Костянтину Машовцю здається, що депутатка Мар'яна Безугла переплутала два військові плани. І тому вимагає від головкома Залужного те, що сама за посадою зобов'язана знати насамперед.

Чесно кажучи, мене дивує, що представники нашого військово-політичного керівництва (а мадам Безугла, як-ніяк, є заступником голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони) плутають Стратегічний план застосування ЗСУ та інших складових Сил оборони України з Планом оборони України…

Понад те, вони навіть не знайомі із СТРУКТУРОЮ та ПРИНЦИПАМИ оборонного планування в нашій державі.

Не кажучи вже про те, що справжнім відкриттям для них є той факт, що у структурі МОУ існує провідний підрозділ, який цим займається й координує відповідну роботу УСІХ державних інституцій у цій царині. Називається він Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України.

Тьотя, судячи з її текстів в соцмережах, взагалі не розуміється, на тому — які питання із сфери оборонного планування відносяться до повноважень МОУ, а які до ГШ ЗСУ та їх Головнокомандувача.

Міноборони України могло б відповісти на деякі питання Безуглої Фото: Міноборони України

Якщо мадам Безуглу цікавить питання, "як саме планується застосовувати ЗСУ" (а саме це належить до компетенції генерала Залужного), замість того, аби згідно свого статусу народного депутата та заступника голови відповідного комітету ВРУ, цікавитись планом оборони України, в частині, яка її стосується, настільки, що вона готова "відправляти Головнокомандувача у відставку"… то це мене наштовхує на думку, що з нею явно, "щось не так".

Вона — або "офанарєвша шпІйонка", або тотально некомпетентна у питанні оборонного планування нашої держави (що само собою, виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно, зважаючи на її статус та посаду у ВРУ, яку вона займає). Варіант із психічними відхиленнями, я відкидаю, бо у "тирнеті" фігурує довідка на рахунок її повної адекватності в цій сфері.

Тому, після КМБ, я би рекомендував цій пані іноді почитувать "Армію — інформ".

Там досить корисні для наших народних депутатів з цієї теми матеріали розміщують.

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