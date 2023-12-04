Київ був дуже близький до відключень світла. Чому посилюється ризик блекаутів в Україні

В умовах зими, що почалася, українській енергетиці належить пройти справжній стрес-тест. Економіст Володимир Омельченко пояснює, що на нас чекає найближчим часом і як Київ ледь не опинився на межі відключення світла.

Що ми бачимо останнім часом?

З 22 листопада в українській енергосистемі періодично фіксується фізичний дефіцит електроенергії. Його покривали імпортом, а подекуди — аварійною допомогою з-за кордону. Через це "Укренерго" в окремі дні закликає українців споживати електрику ощадливо, особливо в пікові години. До цього заклику приєднуюся і я.

Водночас, не можу не згадати, що при фізичному дефіциті, який фіксує диспетчер енергосистеми НЕК "Укренерго", у комерційному сегменті — профіцит. Як таке може бути? Причина у тому, що підприємства, які споживають електроенергію, вирішують не купувати її на сегментах ринку. Замість цього відбирають ресурс умовно безкоштовно (насправді, з великим відтермінуванням оплати, яку можуть ніколи і не здійснити) на балансуючому ринку. Хто так робить і чому так відбувається — тема окремої публікації.

Водночас нещодавно Київ зазнав найбільшої атаки дронами з початку повномасштабного вторгнення. Сили ППО ефективно відпрацювали, але, на жаль, все одно були серйозні пошкодження енергообладнання і столиця була близька до відключень світла.

На щастя, наразі дефіцит електроенергії не фіксується. Усі відключення або через негоду, через яку є проблеми з електропостачанням в деяких регіонах, зокрема на Одещині, або через бойові дії. Але чи надовго? Розберемо причини, які впливають на дефіцит. Їх декілька.

Триває ремонт електричних мереж

Перше і ключова — резерви потужностей. Їх немає. Точніше, вони на мінімумі. Через окупацію в енергосистемі мінус 10 ГВт потужностей, які були доступні раніше. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС. Ще 5 ГВт було недоступно енергосистемі (на кінець минулої зими) через пошкодження від обстрілів. Багато вже відновлено, але, очевидно, що не все.

Друга причина — похолодання. Падіння температури (до -7) збільшило споживання електрики. Це додаткове і суттєве навантаження на енергосистему. Її робота подекуди наближається до максимуму можливостей. Працюють усі 9 з 9 атомних блоків, майже усі доступні блоки теплової генерації (за виключенням тих, що в резерві та ремонтах). Внутрішньої генерації всередині країни в окремі періоди вже не вистачає, тому дефіцит покривають також за рахунок імпорту, а подекуди — аварійної допомоги.

З цього випливає третя причина. Імпорт використовувався навіть не на половину можливостей (на сьогодні дозволена пропускна здатність перетину — 1,7 ГВт). НЕК "Укренерго" не може залучати цей інструмент в повній і потрібній мірі, бо поточний рівень прайс-кепів на ринку не дозволяє в окремі години купувати електроенергію закордоном по ринковій ціні. Точніше, формально дозволяє, але "сміливців" це робити собі у збиток на українському ринку не знайшлося.

І, зрештою, остання причина. Підвищене навантаження через похолодання та балансування нарощеної до максимуму атомної генерації (з 20 листопада в системі запрацювали усі доступні 9 блоків на 7,8 ГВт), довгострокові наслідки масованих атак (випущені півтори тисячі ракет і дронів не можуть пройти безслідно) спричиняють періодичне випадання блоків електростанцій в ремонти. На щастя, вони короткострокові. Нещодавно одночасно шість блоків вийшли в аварійні ремонти. Але тієї ж доби половину з них повернули назад в мережу. Це також не є чимось екстраординарним. Такі аварійні ремонти, особливо в опалювальний сезон, трапляються щороку. З єдиною лише різницею… і тут ми повертаємося до першої та ключової причини — немає резервів, щоб їх замінити на періоди ремонтів. Раніше вони були, і їх було вдосталь.

Що далі? Не треба бути енергетиком, щоб розуміти, що з дефіцитом ми будемо жити усю зиму. Хочу одразу усіх заспокоїти, що це не щось екстраординарне. Це наша нова даність. Яку наші енергетичні відомства знали та враховували при прогнозуванні енергетичного балансу. Обсяги дефіциту будуть залежати від погоди, наслідків обстрілів (у продовженні яких ні у кого не залишається сумнівів), швидкості відновлення та того, наскільки доступним нам буде імпорт.

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