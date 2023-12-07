PISA-2022: катастрофа скасовується. Чому результати тестів в умовах України не могли бути кращими

Результати тесту PISA 2022 треба сприймати спокійно – з урахуванням українських реалій, вважає економіст Владислав Рашкован . Він дивується: невже ж ті, хто жахається результатам, думали, що під час повномасштабної війни показники PISA повинні зростати?

Всі обговорюють результати тесту PISA 2022. Багато чую здивувань, які переходять у "всепропальщину".

Невже ж ті, хто дивується результатам, думали, що під час повномасштабної війни показники PISA повинні зростати?

В мене 4 коментарі:

Українські діти проходили тест у другій половині жовтня 2022 року. Памʼятаєте екстремальні умови місяці до цього, та саме у жовтні?? Зрозуміло, що ці умови вплинули на здачу тесту. Але я думаю, що результати 2022 — це ще в більшості вплив пандемії, а не війни. Руйнівний результат війни на освіту ми ще побачимо — на жаль, educational losses та human capital loss — довготерміновий негативний вплив війни, з яким нам треба буде працювати. Памʼятаєте скільки дітей поїхало за кордон в 2022? Багато дітей із середнього класу, які мали доступ до більш кращої освіти і в Україні — тому середні значення тих, хто здавав тести, звісно, знизились. Якщо дивитися результати по інших країнах, зокрема в розвинутих, і навіть в США — загальний рівень математики значно знизився через пандемію. Онлайн-освіта на цьому етапі не змогла якісно замістити шкільну кімнату і в розвинутих країнах. Що казати про країни, які розвиваються? Звісно, хотілось би, щоб було зроблено більше в минулі роки. Щодо читання — не забуваємо про негативний вплив гаджетів на час, який проводять діти за читанням (не тільки в Україні). З цим треба працювати батькам вдома.

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