Росії вказали на місце. Про що насправді говорив Путін із лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ

Візит Путіна до Саудівської Аравії та ОАЕ — ні в якому разі не перемога Росії, запевняє журналіст Вадим Денисенко . По суті, російський диктатор з'їздив до арабів для пояснення щодо нафтового питання.

От і привідкрилася завіса того, а про що ж Путін говорив із саудитами й Еміратами.

Росія пообіцяла відкрити більше даних про виробництво, переробку й експорт нафти, пише Reuters.

А все це відбулося на фоні рекордного зростання доходів російського бюджету від нафти протягом серпня-жовтня (інформації за листопад ще нема).

Простіше кажучи, на Близькому Сході не впевнені, що Росія чесно веде гру з ОПЕК+ зі скорочення видобутку. Візит Путіна — це не переможний візит, а візит-пояснення. Судячи з усього, зустріч стала можливою лише після того, як Путін погодився на розкриття інформації.

Із іншої сторони, цей візит — це візит-попередження. Араби, у властивій їм манері, пояснюють, що нас (арабів) не потрібно обманювати. А кортежі й ділянки під церкви — це антураж.

Нафта для саудитів — найголовніше Фото: Getty Images

Як результат, сторони, судячи з усього, домовилися про те, що одні покажуть всі дані, а інші зробили вигляд, що нічого не відбулося (хоча варто щонайменше звернути увагу на те, що Росія потіснила саудитів із першого місця з постачання нафти в Китай, наприклад).

Що нам із цього? Поки ніби нічого. Але в перспективі, зважаючи на бажання саудитів (хоч і зіпсоване нашою надто різкою позицією щодо Ізраїлю) стати посередниками в конфлікті з РФ, ця історія може стати для нас дуже важливою. Адже за обіцянками піде неминуча брехня Росії, і її маніпуляція зі статистикою стане нам у пригоді. Просто до цього треба готуватися та розуміти: брехня відкриється приблизно протягом наступних пів року. Тому близькосхідний вектор стає одним із найважливіших для нас. Головне — бути готовим до великої гри, а не стояти осторонь.

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