Росія готує третю атаку під Авдіївкою. Що принципиально нового спрстерiгається на ключовій ділянці фронту

Під Авдіївкою військовий оглядач Олександр Коваленко бачить принципові зміни. Замість економії сил, у зв'язку з високими втратами, російське командування обрало варіант розосередження і витрачання ресурсу скрізь, де вони бачать перспективу що-небудь урвати.

У районі Авдіївки останніми днями спостерігається цікаве явище, а саме: за більшістю напрямків атак РОВ застосовують переважно підрозділи зі складу 1 АК (так званого "ДНР"). Своєю чергою, регуляри, яких у районі Авдіївки більшість і вони куди більш боєздатні, не так часто беруть участь у бойових діях.

Наприклад, у районі Веселого використовуються виключно тушки зі складу 114 ОМСБр. Та ж 114 ОМСБр за підтримки 1454 МСП 1 АК вела штурмові дії в напрямку Кам'янка-Авдіївка, Каштанове, Мінеральне. Ця ж бригада оперує в районі Коксохіму.

Російські регуляри відзначаються в районі Водяного, це 55-та і 74-та ОМСБр 41 ОВА, але в основному на забій там йдуть тушки 1-ї ОМСБр 1 АК. Так само, в районі Славне-Новомихайлівка відсвічує 39-а ОМСБр 68 АК, а Луганське-Новомихайлівка 255 МСП 20 МСД 8 ОВА.

При цьому найбільш боєздатні 15-та, 21-ша, 30-та ОМСБр 2 ОВА не виявляють особливої активності. Хіба, що в районі Степового виринула 30-та ОМСБр — і то, без особливого розмаху на широку ногу. Аналогічно і 239-й ТП 90 ТД сидить нижче трави, тихіше води.

Власне, про що це все говорить? Ведеться ретельне перегрупування і доукомплектація підрозділів після божевільних, самогубних хвиль наступу. Причому підготовка ґрунтовна, з урахуванням відомого потенціалу, зібраного РОВ за останній місяць біля Авдіївки, і того, що останніми тижнями застосовується переважно піхотна компонента 1 АК, з обмеженим задіянням механізованої компоненти.

Відповідно, третя хвиля наступу, набагато потужніша за попередні дві, може відбутися до кінця грудня, вже протягом найближчих тижня — двох.

Це цілком логічно з урахуванням відомих дедлайнів взяття Авдіївки, встановлених російським командуванням, а саме, перший — до Нового року, другий — до проведення так званих виборів так званого президента Росії.

У зв'язку з цим, на себе звертає увагу і надмірна активізація росіян по всій східній лінії фронту. Лимано-Куп'янська вісь, Бахмут, Авдіївка, звісно ж, Мар'їнка, а також, більш ніж упевнений, незабаром почнеться підвищена активізація РОВ у районі Вугледара.

У певному сенсі, вся ця активізація не має якогось глобального тактичного, і тим більше, стратегічного сенсу, і це так. Сенс цього всього кривавого перформансу — реалізація плану "Б", на випадок провалу окупації Авдіївки до виборів у Росії.

Річ у тім, що командування РОВ на випадок провалу окупації Авдіївки до виборів, тобто крайнього дедлайну, за невиконання якого можуть полетіти голови, вирішило випробувати удачу в інших напрямках як запасний варіант. А може вдасться захопити Мар'їнку? Чим не альтернатива Авдіївці? Або Вугледар? Повернути під контроль РОВ Кліщіївку або Андріївку? Захопити Синьківку й обіцяти росіянам захопити Куп'янськ, а звідти й до Харкова ж рукою подати!

Тобто, замість економії сил, у зв'язку з високими втратами в районі Авдіївки, командування РОВ обрало варіант розосередження і витрачання ресурсу скрізь, де вони бачать перспективу що-небудь урвати.

Загалом, це виснаження їхнього ресурсу, розосередження на дуже широкому фронті, без будь-якого певного результату, але головне навіть не це. Головне те, що вони самі не вірять у те, що їм вдасться в короткостроковій перспективі окупувати маленьке містечко, біля якого сконцентровано кілька загальновійськових армій і понад 40 тисяч людського ресурсу.

Слава нації!

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