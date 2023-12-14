Україна — не Тайвань. Чому за когось США готові піти на війну, а комусь обрізають допомогу

І з Тайванем, і з Україною США пов'язані схожими двосторонніми угодами. Але чомусь, зауважує політолог Роман Безсмертний , за Тайвань Америка готова воювати, а Україні лише допомагати, скільки потрібно…

І в Першу світову, і в Другу світову Україна перетворилася на епіцентр отих найсмачніших (даруйте за те, що я використовую такі терміни) шматочків апельсина, лимона. Україну я б зобразив у вигляді красивого смачного апельсина, від якого всі хочуть відрізати шматочок. Той вважає, що Крим і Донбас його, той чомусь переконаний, що Закарпаття його. Війна в Україні не зникне за два-три тижні та рік-півтора, бо йдеться не про Україну та не про російсько-українські стосунки, ідеться не про ситуацію на рівні Євразійського континенту, на рівні Центральноєвропейського регіону. Ідеться взагалі про глобальний порядок.

Якщо брати нинішню ситуацію, то що Тайвань, що Філіппіни, що Україна з точки зору правової морально-етичної норми перебувають в однаковому статусі стосовно Сполучених Штатів Америки, бо там є відповідні двосторонні угоди, Будапештський меморандум. Не треба про нього забувати, бо там зобов'язання викладені в тому числі для Франції, у тому числі й для Великобританії, Китаю. Якщо Росія їх не виконує, то не означає, що ці не мають його виконувати, і тоді виникає просте запитання: чому на відповідь, якщо Китай посуне на Тайвань, звучить фраза: "Сполучені Штати вступлять у війну". Чому у випадку, якщо Росія піде на Україну: "Ми допомагатимемо стільки, скільки треба буде, до кінця".

Це така магічна фраза "до кінця", але я називаю це подвійними стандартами.

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