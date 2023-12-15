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Путін виступив як Гітлер. Чому російський диктатор не може говорити без "Кинджалів"

Поведінка Путіна під час його великих виступів військовому оглядачеві Олександру Коваленку здається дуже схожою на поведінку Гітлера. Зокрема — і демонстративні запуски в цей час смертоносних російських ракет...

Олександр Коваленко
Військовий експерт
Фото: mil.ru | Ракети "Кинджал" для Путіна — як штурмовики СС для Гітлера

Пряма лінія Путіна 2023 — Hitler style

Мені багато запитань ставили щодо так званої "прямої лінії Путіна", і всі вони стосувалися того, що він сказав, що збрехав, що пообіцяв тощо. Не розумію взагалі того, що на сьогоднішній день хтось дивиться цю нісенітницю, а потім аналізує кожне слово, кожну гримасу, кожний прищур того, хто є патологічним брехуном, маніяком і військовим злочинцем.

Про що говорити? Що аналізувати? Чергові декалітри токсичної брехні?

Мені вже давно не цікаво і навіть гидко слухати цей просочений брехнею кволий голосок, і єдине, що я хотів би почути від Путіна, так це передсмертний хрип на шибениці. Але є інший, дуже важливий момент, на який ніхто так і не звернув увагу, а саме, вражаюча поведінкова схожість Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

Багато хто знає Гітлера не тільки як такого ж маніяка, як і Путін, а й як красномовного оратора, який умів заворожувати публіку своїми емоційними монологами. Але це не зовсім так. Насправді, Гітлер був дуже невпевненою в собі і затиснутою людиною. На самому початку своєї політичної кар'єри, коли він виступав перед натовпом і чув на свою адресу критику, то зачинявся в собі і втрачав властивий йому запал. У низці випадків його натовп доводив навіть до істерики.

Згодом Гітлер знайшов вихід із цієї ситуації, і цим виходом стали штурмовики "СС". Практично на всіх своїх виступах і навіть партійних, Гітлер оточував себе ставними, спортивними штурмовиками "СС", в оточенні яких він почувався захищеним і впевненим у собі.

Часом Гітлер напрочуд схожий на Путіна
Фото: Neveragain.media

Власне, Путін сьогодні проявив себе точно так само.

Напередодні свого виступу він піддав Україну масованому нальоту Shahed-131/136, а поки йшла його пряма лінія і по її завершенню, у повітряному просторі Росії літали МіГ-31К і були запущені гіперзвукові ракети Х-47М "Кинджал".

Терор, страх, насильство — все це надає Путіну впевненості під час виступів, під час яких похвалитися особливо нічим. Перемог немає. Країна в глибокій кризі. Росіян диктатор відправляє на забій заради захоплення маленького села і СМТ. Брехати, усвідомлюючи, що по всій Україні звучить повітряна тривога, а в небі проносяться "Кинджали", набагато простіше.

Чим відрізняється Путін від Гітлера? За багатьма параметрами, і за психологічними дефектами зокрема, абсолютно нічим. Чергова закомплексована нікчема, що проливає ріки крові...

На жаль, у міжнародної спільноти ставлення до Путіна все ж дещо інше, ніж до Гітлера. І в цьому — єдина різниця між цими двома диктаторами. Сподіваюся, що їхній кінець хоча б буде однаковим.

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