"Кинджали" б'ють по дітях. Чому потрібно повернути дистанційне навчання до шкіл України

Українська ППО працює чудово, але уламки від ракет все одно падають на міста. У зв'язку з цим лікарка Ольга Богомолець пропонує повернути онлайн-навчання до шкіл та вузів — треба зробити все, щоб уберегти дітей від ракетного терору.

Вбивати українців — улюблене заняття російських загарбників. На фронті та в тилу, військових і цивільних.

Цієї ночі десять балістичних ракет "Іскандер" випустили російські терористи по Києву, що мирно спав.

Всі десять ракет перехопила і знищила наша ППО.

Та, на жаль, навіть збита ракета є смертельно небезпечною. З шаленою швидкістю падає вона з неба по майже вертикальній траєкторії, і навіть якщо від неї залишаться самісінькі уламки, вони також несуть велику шкоду. Саме уламки ворожих ракет сьогодні зруйнували квартири і приватні будинки, поранили понад 50 людей, серед яких — 6 дітей.

Наслідки останніх ракетних ударів

Найстрашніше, що повітряну тривогу оголосили вже після того, як ракети вибухнули над Києвом. Тому у людей не було навіть теоретичного шансу сховатися від злочинного обстрілу.

Так, в Києві найкраща в Україні, а може й в світі, протиповітряна оборона. Але ніхто не застрахований від того, щоб потрапити під смертельний дощ з уламків, і лише тоді почути сирени тривоги. Якщо виживе, звісно… Страшніше всього — за дітей у школах, в дитячих садочках. Бо діти — то найцінніше, що є в нас. Їм відновлювати Україну після нашої Перемоги, їм будувати щасливе, мирне майбутнє. А зараз вони — у небезпеці.

Чи не варто було б знову запровадити дистанційне навчання для студентів і тих шкіл, які розташовані поряд зі стратегічними обʼєктами в Україні — поки небезпека не мине?

Так, страждатиме якість освіти, але життя наступних поколінь — то для нас найдорожче, чи не так?

Особливо зараз, коли росіяни хочуть завдати нам максимальної шкоди.

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