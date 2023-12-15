Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

"Кинджали" б'ють по дітях. Чому потрібно повернути дистанційне навчання до шкіл України

Українська ППО працює чудово, але уламки від ракет все одно падають на міста. У зв'язку з цим лікарка Ольга Богомолець пропонує повернути онлайн-навчання до шкіл та вузів — треба зробити все, щоб уберегти дітей від ракетного терору.

Ольга Богомолець
Ольга Богомолець
Заслужений лікар України
eye 29
сховище, тревога
Фото: УНІАН | Зробити все, щоб уберегти дітей від ракетного терору
Related video

Вбивати українців — улюблене заняття російських загарбників. На фронті та в тилу, військових і цивільних.

Цієї ночі десять балістичних ракет "Іскандер" випустили російські терористи по Києву, що мирно спав.

Всі десять ракет перехопила і знищила наша ППО.

Та, на жаль, навіть збита ракета є смертельно небезпечною. З шаленою швидкістю падає вона з неба по майже вертикальній траєкторії, і навіть якщо від неї залишаться самісінькі уламки, вони також несуть велику шкоду. Саме уламки ворожих ракет сьогодні зруйнували квартири і приватні будинки, поранили понад 50 людей, серед яких — 6 дітей.

школа, ракетний удар, вiйна Fullscreen
Наслідки останніх ракетних ударів

Найстрашніше, що повітряну тривогу оголосили вже після того, як ракети вибухнули над Києвом. Тому у людей не було навіть теоретичного шансу сховатися від злочинного обстрілу.

Так, в Києві найкраща в Україні, а може й в світі, протиповітряна оборона. Але ніхто не застрахований від того, щоб потрапити під смертельний дощ з уламків, і лише тоді почути сирени тривоги. Якщо виживе, звісно… Страшніше всього — за дітей у школах, в дитячих садочках. Бо діти — то найцінніше, що є в нас. Їм відновлювати Україну після нашої Перемоги, їм будувати щасливе, мирне майбутнє. А зараз вони — у небезпеці.

Чи не варто було б знову запровадити дистанційне навчання для студентів і тих шкіл, які розташовані поряд зі стратегічними обʼєктами в Україні — поки небезпека не мине?

Так, страждатиме якість освіти, але життя наступних поколінь — то для нас найдорожче, чи не так?

Особливо зараз, коли росіяни хочуть завдати нам максимальної шкоди.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

Важливо
Проблема не в тривогах, а в "Кинджалах". Як слід боротися з частими злетами МиГів
Проблема не в тривогах, а в "Кинджалах". Як слід боротися з частими злетами МиГів