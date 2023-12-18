Путін хоче налякати всіх. Чому у ЗМІ почали поширюватися російські плани взяття Харкова та Дніпра

Звісно, ​​російський Генштаб може планувати війну до 2026 року та взяття Харкова з Дніпром. Але реальність така, зазначає журналіст Вадим Денисенко , що ці плани щодо нинішньої ситуації є абсолютною фантазією.

Німецький Bild опублікував статтю про те, що війна буде тривати, як мінімум, до 2026 року і до того часу росіяни планують дійти до Дніпра і Харкова.

Якщо коротко:

Чи може російський Генштаб планувати щось подібне? Звичайно, може. Але, як і всякі подібні плани, вони будуть стикатися з реальністю. Реальність така, що Путін, як показала прес-конференція, справді знаходиться в ілюзорному світі і йому скучно говорити про вакцини та ціни. Він хоче жити в геополітичних ілюзіях і подібних планах. Проте, реальність завжди наздоганяє ілюзію. Отже, яка головна ціль Путіна? Його головна ідея-фікс, як я це вже писав і раніше, стати третім полюсом поруч з Китаєм та США. І він вважає, що конвенційна війна в Україні дасть йому таку можливість. Поки всі потуги Росії зводяться до одного: до спроб створювати іншим проблеми і потім на цих проблемах маніпулювати. І тут є один позитивний момент для нас: це розуміють всі в світі, і за майже два роки війни Путіну поки не вдалось створити жодної додаткової точки напруги. Точніше, і у випадку з Нігером, і у випадку з ХАМАСом, Путін пробував наздогнати ситуацію, але йому не вдалося нічого. І навіть референдум в Венесуелі поки не приніс потрібних дивідендів. Поки традиційна гра Путіна на підняття ставок не приносить потрібних йому переляків зі сторони противників. А ядерний шантаж поки взагалі не працює. Якщо ми говоримо про воєнні дії в Україні, то головна задача — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Гранд-ідея — Одеса. Тому генштаб, звичайно, буде пропонувати такі плани. Чи є ці плани хоч трохи реалістичними? Станом на зараз — точно ні. За яких умов вони можуть здійснитися? Лише за умови втрати підтримки Заходом і початком внутрішньої політичної та управлінської кризи. Вірогідність і першого, і другого невисока. Тому — не рефлексуйте.

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