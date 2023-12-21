Правда про мільйон дронів: у чому головна проблема використання бойових безпілотників

Мільон дронів — в цих цифрах немає нічого космічного, зазначає військовий експерт Олександр Карпюк . Але, за його спостереженням, зараз питання стоїть не стільки в кількості, скільки в стандартизації та боєприпасах.

Мільйон дронів.

Бачу багато критики від людей за цю фразу, але здебільшого, в цих цифрах немає нічого космічного.

Мільйон дронів (якщо брати фпв з середньою вартістю 500 баксів за штуку) — це 500 мільйонів доларів за 12 місяців, або 41,6 мільйона доларів на місяць.

Це біля 83 тис. фпв в місяць.

Нагадую, один снаряд 155-мм калібру коштує біля 3.5 тисячі баксів. І нам їх потрібні сотні тисяч, навіть мільйони.

Одна бригада в активній фазі бойових дій використовує 500-600 фпв в місяць. Це мінімум. Дехто тисячу в місяць, коли повна срака, ти можеш під сотню фпв декількома екіпажами увалити за день, були б в нас ще тепловізійні фпв, ця цифра могла би бути ще більшою.

Якщо брати той факт, що цей напрямок буде тільки розвиватись і еволюціонувати — то ці цифри вже не вважаються чимось неймовірним. Не враховуючи тисячі інших дронів, від мавіків та аутелів до крил і коптерів-бомберів, яких в загальної кількості менше треба, ніж фпв, але цифри там теж немаленькі.

Тобто мільйон дронів для людини, яка бачить весь оборот дронів на фронті — не є фантастичною кількістю. Чи непідйомною. Особливо, якщо частину цих дронів тобі треба тримати в резерві.

Але.

Диявол завжди в нюансах.

Зараз питання стоїть не стільки в кількості, скільки в стандартизації та боєприпасах.

Плати ініціації боєприпасів досі роблять по гаражах. І так як "яка плата надійна, а яка ніт" вираховується методом проб та помилок, то при цьому іноді гинуть інженери.

Стандартизованих боєприпасів на 7 та 10 раму досі немає. Зі скидами така ж проблема, на все — один ПТАБ.

Знову гаражне виробництво, і там де воно неякісне — гинуть люди.

Досі немає єдиного узгодженого комплекту з наземною станцією та додатковим обладнанням для пілотів. Пілоти, як правило, самі докуплять обладнання, підсилювачі, екран штурмана та інше.

Незрозуміло, яку кількість фпв з денною камерою та з тепловізійною камерою треба закупляти, щоб мати достатньо інструментів на обидві пори доби.

Замовлення на фпв на цифровому зв'язку (а це наше майбутнє) та з системою захоплення цілі досі не розміщено. Що натякає на те, що цифрові фпв та фпв з захопленням цілі у росіян появляться раніше, ніж у нас, вже є приклад з тепловізорами на фпв.

Про дрони-ретранслятори для фпв я взагалі мовчу.

Як і про те, як контролюючі органи взяли за практику кошмарити такі виробництва, і на них досі немає ніякої управи. Треба, мабуть, петицію написати, щоб цим всім сискарям/слідакам, які живуть і зараз по принципу "треба під Новий рік трясти бізнес, я ж не буду в новому році на старій моделі БМВ як лох їздити?", почати теж вручати повістки.

І це тільки фпв. В яких я не дуже прям спец, якщо чесно. Але по крилах я можу розписати ще більше простирадло…

Ми ніколи не передавимо РФ ресурсною базою та кількістю. Ми в цій війні мали успіхи за допомогою більш ефективного використання засобів.

Нарощування кількості дронів без правильної стратегії використання — це не шлях перемоги.

Тому критики по "мільйону дронів" від мене не буде, зараз всі виробники дронів дуже масштабуються, може це і реальна цифра.

Але ось по інших питаннях хотілось би еволюції.

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