Економічний Генштаб: потрібен план, як Україні вистояти у цій війні

Крім військового, країні терміново потрібний Економічний генштаб, заявляє експерт Павло Вернівський. Швидкість прийняття рішень, концентрація зусиль на пріоритетних напрямках, ефективність використання ресурсів — ось як повинно жити за умовами воєнного стану.

Для того, щоб вистояти у цій війні, країні конче необхідні антикризовий план та антикризова політика.

І ці заходи мають базуватись на трьох китах: швидкість прийняття рішень, концентрація зусиль на пріоритетних напрямках, ефективність використання ресурсів (людських, матеріальних та фінансових).

Якщо говорити більш конкретно:

Має бути створений Економічний генштаб (ЕГ) Секвестр бюджетів усіх рівнів Прийнятий закон про Особливості функціонування економіки у воєнний час, який має наділити надзвичайними повноваженнями ЕГ. В межах цього закону повинні встановлюватись чітка відповідальність та зобов’язання для інших органів виконавчої влади в рамках економічної мобілізації. В межах закону мають бути встановлені чіткі строки для прийняти Плану економічної мобізлізації. В самому Плані мають бути прописані чіткі виробничі показники та випуск продукції, узгоджені з Генштабом. Також в законі має бути прописана пріоритезація зусиль щодо напрямку економічної мобілізації. В законі мають бути прописані обмеження по строкам щодо обміну інформацією між незалежними інституціями. Якщо одна інституція отримала запит від іншої, то вона зобов’язана надати висновок, рішення чи погодження в найкоротший термін. Будь-які непорозуміння повинні виноситись на розгляд ЕГ і розглядатись негайно. В межах Економічного генштабу необхідно створити структурні підрозділи, які б займались наступними питаннями: аналітика, планування, організація виробництва, наука та R&D, підготовка трудових ресурсів, безпосереднє виробництво та масштабування, постачання та логістика, фінансовi питання. Кожен з цих структурних підрозділів займається безпосередньою координацією зусиль з державними інституціями, організаціями та приватними компаніями.

І всі ці заходи — це лише початок для подальших кроків.

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