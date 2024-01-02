На Україну чекає мінус 27. Що доведеться витримати енергетиці України найближчими днями
Найближчими днями на Україну чекає різке похолодання, попереджає блогер Андрій Блінов. Морози майже до мінус 30 градусів кидають серйозний виклик енергетиці країни.
За кілька днів в Україні різко похолодає. Різко — це буквально за дві доби температура повітря опуститься на 15-20 градусів. Прийдуть різдвяні (за юліанським), вони ж водохресні (за новоюліанським / григоріанським) морози.
Проникнення холоднечі на європейську територію відбулося ще наприкінці 2023 року. Уже до 30 грудня температура, наприклад, на В'ятці (Кіров) стійко опустилася нижче за -20°C. До Нового року арктичний антициклон захопив велику територію з передовою холоднечі за дугою Гельсінкі — Новгород — Володимир — Казань — Тольятті. Область високого тиску поступово зміщуватиметься в бік України, переміщаючи студені повітряні маси. І якщо до полудня 2 січня в північній Україні близько нуля й вище, то вже 4-го числа можна очікувати відразу до -18°C.
На пік холодів очікується вранці 6 січня (до -27°C в окремих районах Чернігівщини та Сумщини). У північній і північно-східній Україні люті морози протримаються до Старого нового року, на решті території України — просто помірно холодно. Густих снігопадів не очікується (хіба що на кордоні з Білоруссю), але сніговий покрив 10-20 см усе ж поступово повернеться.
Безумовно, це виклик енергетичній системі. Холоди сильні й доволі довгі, ймовірно найпотужніші в зиму-2023/24.
Який вигляд має арктичний навіс на 1 січня (ліворуч) і у що він розвинеться до 6 січня (праворуч) — на скринах карт погоди.