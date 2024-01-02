Чудеса від української ППО: як Patriot справляються з російськими "Кинджалами"

Українські зенітники мають буквально лічені секунди, щоб зреагувати на запуск гіперзвукової ракети "Кинжал" і знешкодити її. І вони навчилися робити це — тобто мають досвід, яким не може похвалитися жодна армія світу, пише журналiст Денис Попович.

Наші бійці ППО пишуть історію. Їхні дії по відбиттю комбінованих ракетних атак ворога із використанням як радянських, так і західних ЗРК мають увійти в майбутні настанови з бойової роботи для всіх зенітників світу.

Можна як завгодно глузувати з російського ракетного комплексу "Кинджал", мовляв, це ніяка не вундерваффе, як його намагалися представити. Дійсно, нічого дивного немає в тому, що ЗРК Patriot збиває ці аеробалістичні ракети, адже саме в цьому й полягає його призначення.

Проте факт залишається фактом: "Кинджал" — не гіперзвукова зброя, але це ракета, яка розвиває гіперзвукову швидкість.

А скільки армій світу мають успішний досвід боротьби з такими ракетами? Лише одна! Українська. Уявіть собі ситуацію. Завдяки літаку МіГ-31К, ракета запускається вже в стратосфері. Тобто на відміну від класичної балістики, яка запускається з наземних ПУ, вона не витрачає енергію, аби подолати тропосферу, де щільність нашої атмосфери найбільша. Таким чином, вона майже відразу набирає швидкість у 10 тис. км на годину, щоб прямувати до цілі. Щоб відреагувати на таку ціль, взяти на супроводження та збити її, потрібні практично секунди. Це ми вміємо.

Чи будуть ще такі атаки? Так, будуть. І ворог готуватиме нам сюрпризи. Але я впевнений, що відповідь на ці сюрпризи буде.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.