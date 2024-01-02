Чудеса від української ППО: як Patriot справляються з російськими "Кинджалами"

Related video

Наші бійці ППО пишуть історію. Їхні дії по відбиттю комбінованих ракетних атак ворога із використанням як радянських, так і західних ЗРК мають увійти в майбутні настанови з бойової роботи для всіх зенітників світу.

Можна як завгодно глузувати з російського ракетного комплексу "Кинджал", мовляв, це ніяка не вундерваффе, як його намагалися представити. Дійсно, нічого дивного немає в тому, що ЗРК Patriot збиває ці аеробалістичні ракети, адже саме в цьому й полягає його призначення.

Проте факт залишається фактом: "Кинджал" — не гіперзвукова зброя, але це ракета, яка розвиває гіперзвукову швидкість.

А скільки армій світу мають успішний досвід боротьби з такими ракетами? Лише одна! Українська. Уявіть собі ситуацію. Завдяки літаку МіГ-31К, ракета запускається вже в стратосфері. Тобто на відміну від класичної балістики, яка запускається з наземних ПУ, вона не витрачає енергію, аби подолати тропосферу, де щільність нашої атмосфери найбільша. Таким чином, вона майже відразу набирає швидкість у 10 тис. км на годину, щоб прямувати до цілі. Щоб відреагувати на таку ціль, взяти на супроводження та збити її, потрібні практично секунди. Це ми вміємо.

Чи будуть ще такі атаки? Так, будуть. І ворог готуватиме нам сюрпризи. Але я впевнений, що відповідь на ці сюрпризи буде.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

Важливо