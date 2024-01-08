Корейські ракети випробовують на українцях. Чому Росії не вистачає своїх озброєнь
Поява корейських ракет на українському фронті тільки здається дивною та дурною, зазначає блогер Антон Швець. Насправді, на жаль, це цілком розумний "план Б" для російського Генштабу.
Бачив таке питання в ФБ – "Чому росіяни купують ракети у Північної Кореї, якщо в них є власні і їх випуск зростає?".
Відповідаю.
Загалом масштабування виробництва саме ракет є одним із найскладніших завдань для РФ. Виробництво ракет зараз на максимумі, і кратно збільшити виробництво росіяни так просто та швидко не можуть. А запит на кількість ракет є, бо ми бачимо, що РФ намагається перенавантажити нашу ППО.
Загалом, масштабування російського ВПК, попри численні вливання грошей, йде в РФ рандомно. Це пов’язано з корумпованістю Росії.
Так, дійсно, ми бачимо, на жаль, вдалі кейси масштабування виробництва чи створення нового з нуля – як то "Алабуга" і мопеди, "Орлани", "Ланцети", виробництво фпв-дронів, УМПК для ФАБ. Хоча, по суті, локалізація виробництва виробів інших країн, іноді з ліцензією, як у мопедів, іноді без, як в "Орланів". Але не треба забувати, що окрім цього, є "Армата", яких повинно було бути вже 1 200 штук на озброєнні. А їх нема. І "Армата" — це ж платформа, повинні були будуватися і бронемашини на тій базі, і САУшки, і багато чого. І нічого нема в товарних кількостях. Як нема результатів із ракетою на ядерних дровах "Буревісником", міжконтинентальним "Сарматом", гіперзвуковим протикорабельним "Цирконом", бойовим лазером "Пересветом", Су-57, новими Ка, тощо. Є затримки по С-500 "Прометей". Не кажу вже про рації та загалом військовий зв’язок, там еволюція та масштабування виробництва йдуть дуже повільно. Навіть виробництво авіаційних ракет "повітря-земля" нарощується дуже повільно. Аналогічно — з протитанковими ракетами для Ка.
Десь попадаються толкові менеджери, і є результат. Десь — корумповані злодії, і гроші просто зникають, а на виході — черговий "анало говнет". Влада Росії кидає гроші у виробників, але результат непередбачуваний.
Влада Росії, на жаль, діє розумно. Якщо в тебе є мільярд доларів на масштабування виробництва ракет, то витрачати їх на побудову нового заводу — це ризик. І час. Влада РФ знає про свою країну. Набагато швидше ті ракети можна купити в ПК чи в Ірана. Ракети будуть завтра. Але і тут є ризик, що ті ракети будуть поганої якості. Бо довіряти результатам корейських чи іранських випробувань Росія може десь так само, як результатам власним випробувань.
Тому Росія закупила тестову партію північнокорейських ракет і тепер намагається їх перевірити. За результатами перевірки вони вже будуть вирішувати, чи масштабувати власне виробництво, чи тупо замовляти в Кіма. Можливо, грошей в них вистачить і на те, і на те, в такому випадку ракети Кіма будуть підстраховкою, на випадок, якщо виробництво власних ракет стрімко нарощувати не вийде.
При цьому, корейські заводи вже є і вже готові виробляти велику кількість ракет. І з цими заводами НІЧОГО не станеться. Додаткові санкції на режим Кімів виробництво не зупинять. Нападати на Північну Корею також ніхто не буде, бо, може, в них вже ядерна зброя є на озброєнні. Ну, і Кіму завжди потрібна валюта. Або бартер.
Тут є питання, чи бреше російський генштаб сам собі про ефективність ракет. Тобто, якщо вони дійсно думають, що всі їх ракети потрапляють в ціль, якщо вони так заявили, то і ракети Кіма в них пройдуть по тестах, як ефективні.
Загалом, використання північнокорейських ракет для нас є поганою новиною, бо у ГШ РФ тепер є "план Б". Якісь ракети точно будуть.
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