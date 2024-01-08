Корейські ракети випробовують на українцях. Чому Росії не вистачає своїх озброєнь

Related video

Бачив таке питання в ФБ – "Чому росіяни купують ракети у Північної Кореї, якщо в них є власні і їх випуск зростає?".

Відповідаю.

Загалом масштабування виробництва саме ракет є одним із найскладніших завдань для РФ. Виробництво ракет зараз на максимумі, і кратно збільшити виробництво росіяни так просто та швидко не можуть. А запит на кількість ракет є, бо ми бачимо, що РФ намагається перенавантажити нашу ППО.

Загалом, масштабування російського ВПК, попри численні вливання грошей, йде в РФ рандомно. Це пов’язано з корумпованістю Росії.

Так, дійсно, ми бачимо, на жаль, вдалі кейси масштабування виробництва чи створення нового з нуля – як то "Алабуга" і мопеди, "Орлани", "Ланцети", виробництво фпв-дронів, УМПК для ФАБ. Хоча, по суті, локалізація виробництва виробів інших країн, іноді з ліцензією, як у мопедів, іноді без, як в "Орланів". Але не треба забувати, що окрім цього, є "Армата", яких повинно було бути вже 1 200 штук на озброєнні. А їх нема. І "Армата" — це ж платформа, повинні були будуватися і бронемашини на тій базі, і САУшки, і багато чого. І нічого нема в товарних кількостях. Як нема результатів із ракетою на ядерних дровах "Буревісником", міжконтинентальним "Сарматом", гіперзвуковим протикорабельним "Цирконом", бойовим лазером "Пересветом", Су-57, новими Ка, тощо. Є затримки по С-500 "Прометей". Не кажу вже про рації та загалом військовий зв’язок, там еволюція та масштабування виробництва йдуть дуже повільно. Навіть виробництво авіаційних ракет "повітря-земля" нарощується дуже повільно. Аналогічно — з протитанковими ракетами для Ка.

Десь попадаються толкові менеджери, і є результат. Десь — корумповані злодії, і гроші просто зникають, а на виході — черговий "анало говнет". Влада Росії кидає гроші у виробників, але результат непередбачуваний.

Росія та КНДР зрозуміли один одне

Влада Росії, на жаль, діє розумно. Якщо в тебе є мільярд доларів на масштабування виробництва ракет, то витрачати їх на побудову нового заводу — це ризик. І час. Влада РФ знає про свою країну. Набагато швидше ті ракети можна купити в ПК чи в Ірана. Ракети будуть завтра. Але і тут є ризик, що ті ракети будуть поганої якості. Бо довіряти результатам корейських чи іранських випробувань Росія може десь так само, як результатам власним випробувань.

Тому Росія закупила тестову партію північнокорейських ракет і тепер намагається їх перевірити. За результатами перевірки вони вже будуть вирішувати, чи масштабувати власне виробництво, чи тупо замовляти в Кіма. Можливо, грошей в них вистачить і на те, і на те, в такому випадку ракети Кіма будуть підстраховкою, на випадок, якщо виробництво власних ракет стрімко нарощувати не вийде.

При цьому, корейські заводи вже є і вже готові виробляти велику кількість ракет. І з цими заводами НІЧОГО не станеться. Додаткові санкції на режим Кімів виробництво не зупинять. Нападати на Північну Корею також ніхто не буде, бо, може, в них вже ядерна зброя є на озброєнні. Ну, і Кіму завжди потрібна валюта. Або бартер.

Тут є питання, чи бреше російський генштаб сам собі про ефективність ракет. Тобто, якщо вони дійсно думають, що всі їх ракети потрапляють в ціль, якщо вони так заявили, то і ракети Кіма в них пройдуть по тестах, як ефективні.

Загалом, використання північнокорейських ракет для нас є поганою новиною, бо у ГШ РФ тепер є "план Б". Якісь ракети точно будуть.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо